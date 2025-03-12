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Вредители не подойдут к вашим гортензиям — простой природный репеллент

3:28
Садоводство

Гортензии — настоящие королевы сада, но чтобы они радовали пышными соцветиями, важно уделить особое внимание весеннему уходу. В марте начинается активный рост, и именно в это время растения нуждаются в первой подкормке. Самое приятное — не нужно тратиться на дорогие удобрения, ведь приготовить натуральную смесь можно самостоятельно.

Гортензия
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Секретное удобрение: кофейная гуща и горчица

Этот настой не только насыщает почву полезными веществами, но и защищает растения от болезней и вредителей.

Рецепт весенней подкормки:

  • В 2,5 литра кипятка добавьте 0,5 стакана кофейной гущи.
  • Добавьте 1/4 стакана семян белой горчицы.
  • Доведите до кипения и варите 15 минут.
  • Остудите, процедите и разбавьте водой 1:1.
  • Поливайте растения раз в 2-3 недели.

Такой состав обеспечит гортензиям мощные стебли, здоровые листья и обильное цветение.

Другие полезные подкормки

  • Кожура банана — богата калием, который стимулирует цветение.
  • Яичная скорлупа — источник кальция, укрепляет корневую систему.
  • Компостированный навоз — длительный источник питательных веществ.
  • Древесная зола — содержит фосфор и калий, но использовать её нужно осторожно, чтобы не повысить pH почвы.

Кислотность почвы и цвет гортензий

Гортензии предпочитают слабокислый грунт (pH 5,5-6,5). Если хотите получить голубые соцветия, добавьте в почву торф или соли алюминия. Для розовых цветов, наоборот, увеличьте содержание кальция.

Полив, мульчирование и защита от вредителей

Гортензии любят влагу, но переувлажнение им вредит. Лучшее время для полива — утро или вечер. Поливать лучше дождевой водой, так как жёсткая водопроводная может изменить кислотность почвы.

Мульчирование сосновыми иголками, корой или листьями поможет удержать влагу, защитить корни от перегрева и снизить рост сорняков.

Для защиты от вредителей можно использовать натуральные репелленты: чеснок, лук или яичную скорлупу. Регулярный осмотр листьев и стеблей поможет предотвратить болезни на ранних стадиях.

Обрезка: когда и как правильно?

Некоторые сорта гортензий цветут на побегах прошлого года. Если срезать их весной или осенью, можно лишить растение цветения. Перед обрезкой важно определить сорт и его особенности.

Ошибки, которые губят гортензии

  • Слишком щелочная почва снижает усвоение питательных веществ.
  • Избыток азота провоцирует рост зелени в ущерб цветам.
  • Прямое солнце может обжечь листья и соцветия.
  • Неправильная обрезка может оставить вас без цветов на весь сезон.

Гортензии в вашем саду — пышное цветение без хлопот

Грамотный уход, правильная подкормка и защита помогут гортензиям превратиться в яркое украшение участка. Попробуйте этот натуральный метод — и уже весной ваши кусты будут усыпаны цветами!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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