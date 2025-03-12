Вредители не подойдут к вашим гортензиям — простой природный репеллент

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензии — настоящие королевы сада, но чтобы они радовали пышными соцветиями, важно уделить особое внимание весеннему уходу. В марте начинается активный рост, и именно в это время растения нуждаются в первой подкормке. Самое приятное — не нужно тратиться на дорогие удобрения, ведь приготовить натуральную смесь можно самостоятельно.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Секретное удобрение: кофейная гуща и горчица

Этот настой не только насыщает почву полезными веществами, но и защищает растения от болезней и вредителей.

Рецепт весенней подкормки:

В 2,5 литра кипятка добавьте 0,5 стакана кофейной гущи.

Добавьте 1/4 стакана семян белой горчицы.

Доведите до кипения и варите 15 минут.

Остудите, процедите и разбавьте водой 1:1.

Поливайте растения раз в 2-3 недели.

Такой состав обеспечит гортензиям мощные стебли, здоровые листья и обильное цветение.

Другие полезные подкормки

Кожура банана — богата калием, который стимулирует цветение.

— богата калием, который стимулирует цветение. Яичная скорлупа — источник кальция, укрепляет корневую систему.

— источник кальция, укрепляет корневую систему. Компостированный навоз — длительный источник питательных веществ.

— длительный источник питательных веществ. Древесная зола — содержит фосфор и калий, но использовать её нужно осторожно, чтобы не повысить pH почвы.

Кислотность почвы и цвет гортензий

Гортензии предпочитают слабокислый грунт (pH 5,5-6,5). Если хотите получить голубые соцветия, добавьте в почву торф или соли алюминия. Для розовых цветов, наоборот, увеличьте содержание кальция.

Полив, мульчирование и защита от вредителей

Гортензии любят влагу, но переувлажнение им вредит. Лучшее время для полива — утро или вечер. Поливать лучше дождевой водой, так как жёсткая водопроводная может изменить кислотность почвы.

Мульчирование сосновыми иголками, корой или листьями поможет удержать влагу, защитить корни от перегрева и снизить рост сорняков.

Для защиты от вредителей можно использовать натуральные репелленты: чеснок, лук или яичную скорлупу. Регулярный осмотр листьев и стеблей поможет предотвратить болезни на ранних стадиях.

Обрезка: когда и как правильно?

Некоторые сорта гортензий цветут на побегах прошлого года. Если срезать их весной или осенью, можно лишить растение цветения. Перед обрезкой важно определить сорт и его особенности.

Ошибки, которые губят гортензии

Слишком щелочная почва снижает усвоение питательных веществ.

Избыток азота провоцирует рост зелени в ущерб цветам.

Прямое солнце может обжечь листья и соцветия.

Неправильная обрезка может оставить вас без цветов на весь сезон.

Гортензии в вашем саду — пышное цветение без хлопот

Грамотный уход, правильная подкормка и защита помогут гортензиям превратиться в яркое украшение участка. Попробуйте этот натуральный метод — и уже весной ваши кусты будут усыпаны цветами!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

