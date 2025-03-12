Вредители не подойдут к вашим гортензиям — простой природный репеллент

Гортензии — настоящие королевы сада, но чтобы они радовали пышными соцветиями, важно уделить особое внимание весеннему уходу. В марте начинается активный рост, и именно в это время растения нуждаются в первой подкормке. Самое приятное — не нужно тратиться на дорогие удобрения, ведь приготовить натуральную смесь можно самостоятельно.
Этот настой не только насыщает почву полезными веществами, но и защищает растения от болезней и вредителей.
Рецепт весенней подкормки:
Такой состав обеспечит гортензиям мощные стебли, здоровые листья и обильное цветение.
Гортензии предпочитают слабокислый грунт (pH 5,5-6,5). Если хотите получить голубые соцветия, добавьте в почву торф или соли алюминия. Для розовых цветов, наоборот, увеличьте содержание кальция.
Гортензии любят влагу, но переувлажнение им вредит. Лучшее время для полива — утро или вечер. Поливать лучше дождевой водой, так как жёсткая водопроводная может изменить кислотность почвы.
Мульчирование сосновыми иголками, корой или листьями поможет удержать влагу, защитить корни от перегрева и снизить рост сорняков.
Для защиты от вредителей можно использовать натуральные репелленты: чеснок, лук или яичную скорлупу. Регулярный осмотр листьев и стеблей поможет предотвратить болезни на ранних стадиях.
Некоторые сорта гортензий цветут на побегах прошлого года. Если срезать их весной или осенью, можно лишить растение цветения. Перед обрезкой важно определить сорт и его особенности.
Грамотный уход, правильная подкормка и защита помогут гортензиям превратиться в яркое украшение участка. Попробуйте этот натуральный метод — и уже весной ваши кусты будут усыпаны цветами!
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.