Распространённые ошибки при обрезке слив и как их избежать

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Обрезка слив — важный процесс, который играет ключевую роль в обеспечении здоровья дерева и получении обильного урожая. Однако многие садоводы совершают распространенные ошибки, которые могут негативно сказаться на росте и плодоношении сливы.

Фото: pixabay.com by Manseok Kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дерево сливы

Лучшее время для обрезки сливы

Существует два основных периода для обрезки слив: весной (февраль — март) и летом (июль — август). Весной проводят обрезку молодых деревьев для формирования крепкой и воздушной кроны, удаляя поврежденные ветви. Летняя обрезка помогает обеспечить хороший урожай, способствуя доступу света и воздуха к плодам.

Важно отметить, что осенняя обрезка рекомендуется избегать, так как это может привести к ухудшению здоровья дерева и повышению его подверженности болезням. Исключение составляют только поврежденные ветви, которые следует убрать после сбора урожая.

Частые ошибки при обрезке слив

Многие садоводы совершают ошибки, которые могут ослабить деревья и снизить урожай. Среди наиболее распространённых ошибок:

Обрезка в неподходящее время, например, осенью или во время цветения. Чрезмерно радикальная обрезка, которая может привести к образованию ненужных побегов. Нерегулярная обрезка, которая вызывает шок у дерева. Неправильный угол среза, что затрудняет заживление ветвей. Игнорирование больных и поврежденных ветвей, которые становятся источником инфекции.

Правила правильной обрезки

Чтобы правильно обрезать сливу, следуйте нескольким простым шагам:

Оцените состояние дерева — удалите больные и поврежденные ветви. Создайте воздушную крону, устраняя ветви, которые затеняют плоды. Сохраняйте баланс между плодоносящими и растущими ветвями. Используйте острые инструменты для чистоты срезов. Оставляйте достаточную длину пеньков — примерно 5–10 см.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

