Как избавиться от мертвых и больных веток: ключевые моменты обрезки яблонь

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Подрезка яблоневых деревьев осуществляется по четырем основным причинам. Во-первых, чтобы сделать дерево более удобным для ухода и сбора урожая, контролируя высоту и форму. Во-вторых, для поддержания здоровья дерева путём удаления мёртвой, больной или поврежденной древесины. В-третьих, для улучшения циркуляции воздуха, что снижает количество вредителей и болезни. В-четвёртых, чтобы позволить солнечному свету проникать к плодам, что способствует их правильному росту и развитию.

Когда подрезать яблоневые деревья

Лучшее время для подрезки яблонь — когда они находятся в покое, то есть ранней весной, примерно через две недели после последних заморозков. В этот период почки становятся заметными и их легче обрезать, а раны заживают быстрее.

Если подрезать деревья осенью, начнется новый рост, который будет поврежден холодной зимой. Если обрезать в начале зимы, открытые срезы могут быть подвержены заболеваниям.

Если вы заметили мертвую, больную или поврежденную древесину, ее следует удалить сразу же, независимо от времени года, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение дерева.

Какие яблоневые деревья подрезать

Тяжелую подрезку проводите не ранее третьего года после посадки, чтобы дерево успело укорениться.

Если ваше яблоневое дерево дает много тени, его также стоит подрезать.

Инструменты для обрезки яблоневых деревьев

Выбор инструментов зависит от толщины ветки, которую вы собираетесь резать. В любом случае, не забудьте продезинфицировать инструменты горячей мыльной водой или дезинфектором, чтобы предотвратить повреждение или инфекции.

Для мелких веток и побегов используйте ручные секаторы. Для более толстых веток подойдут пилы.

Как подрезать яблоню

Яблоневые деревья должны иметь пирамидальную и конусовидную форму с более короткими ветками на вершине, чтобы солнечный свет мог достигать нижних веток.

Кроме того, необходимо формировать дерево с центральным проводником, чтобы один центральный побег рос вертикально от ствола.

Удалите все мертвые, больные или поврежденные ветки. Вы сможете определить мертвую ветку, если она ломкая и легко ломается.

Больную ветку можно узнать по изменению цвета, отличающемуся от других веток. Поврежденные ветки можно распознать, когда они частично сломаны под тяжестью плодов. Кроме того, если два побега пересекаются и трутся друг о друга, это также может повредить дерево.

После того как вы идентифицировали ветки, подрежьте дерево до ближайшей здоровой почки.

Ваше яблоневое дерево должно иметь один центральный проводник, который растет вертикально от ствола. Если их несколько, выберите самый здоровый и крепкий, а остальные удалите, чтобы дерево оставалось здоровым.

Ваше яблоневое дерево должно иметь 2-6 основных скелетных веток (в зависимости от размера дерева), равномерно расположенных вокруг центрального проводника.

Если два скелетных побега слишком близки друг к другу, удалите один из них.

Когда вы смотрите на дерево сверху, оно должно выглядеть как звезда. Эти скелетные ветки должны образовывать угол от 45 до 50 градусов по отношению к стволу. Если угол меньше, ветка может упасть под весом плодов, а если больше, количество плодов на ветках будет меньше.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

