Шесть растений, которые помогут предотвратить плесень в вашем доме

По данным Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA), около двух миллионов человек в Англии сталкиваются с серьёзными проблемами плесени в своих домах, пишет uk.news.yahoo.com. Недавний рост температур после месяцев непредсказуемых дождей только усугубил ситуацию, повышая риск возникновения проблем как с помещениями, так и со здоровьем.
Хотя антиплесневые краски и спреи могут показаться простым решением, они часто содержат химические вещества, которые могут быть вредны для здоровья. Вместо этого эксперты рекомендуют размещение растений на подоконниках как естественный и безопасный способ борьбы с плесенью.
Некоторые растения помогают очищать воздух и снижают уровень влажности, создавая неблагоприятные условия для роста плесени. Исследования опоказывают, что каждый восьмой британец (14%) стал бы счастливее, если бы добавил растения в свой дом.
Вот шесть лучших комнатных растений, которые помогут предотвратить плесень:
Добавление этих растений в ваш дом не только поможет бороться с плесенью, но и сделает ваше жизненное пространство более уютным и стильным.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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