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Шесть растений, которые помогут предотвратить плесень в вашем доме

2:34
Садоводство » Советы

По данным Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA), около двух миллионов человек в Англии сталкиваются с серьёзными проблемами плесени в своих домах, пишет uk.news.yahoo.com. Недавний рост температур после месяцев непредсказуемых дождей только усугубил ситуацию, повышая риск возникновения проблем как с помещениями, так и со здоровьем.

Опрыскивание цветов
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Опрыскивание цветов

Хотя антиплесневые краски и спреи могут показаться простым решением, они часто содержат химические вещества, которые могут быть вредны для здоровья. Вместо этого эксперты рекомендуют размещение растений на подоконниках как естественный и безопасный способ борьбы с плесенью.

Некоторые растения помогают очищать воздух и снижают уровень влажности, создавая неблагоприятные условия для роста плесени. Исследования опоказывают, что каждый восьмой британец (14%) стал бы счастливее, если бы добавил растения в свой дом.

Вот шесть лучших комнатных растений, которые помогут предотвратить плесень:

  • Английский плющ: с его густой листвой, английский плющ эффективно захватывает частицы в воздухе и поглощает избыточную влагу. Он идеально подходит для солнечных подоконников, защищённых жалюзи или прозрачными занавесками
  • Лилии: эти растения живут в влажной среде и могут уменьшать влагу через свои листья, предотвращая рост плесени. Их белые цветы добавляют красоты в интерьеры, включая ванные комнаты и кухни.
  • Бостонский папоротник: отлично балансирует уровень влажности, делая условия менее подходящими для плесени. Они хорошо растут в непрямом свете, что делает их отличным выбором для ванных комнат и кухонь.
  • Паучьи растения: эти растения отлично фильтруют загрязнители воздуха и поглощают излишнюю влагу, что помогает улучшить качество воздуха и предотвратить рост плесени.
  • Алоэ вера: природный борец с плесенью с антифунгальными свойствами, алоэ вера thrive в ярком свете и идеально подходит для солнечных подоконников.
  • Змеиные растения: эти растения эффективно поглощают токсины и влагу, создавая менее благоприятные условия для плесени, и выделяют кислород ночью, улучшая качество воздуха.

Добавление этих растений в ваш дом не только поможет бороться с плесенью, но и сделает ваше жизненное пространство более уютным и стильным.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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