Размножаются ли луковицы крокусов? Что нужно знать, чтобы получить больше весенних цветов в вашем саду

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Весна — время, когда крокусы радуют глаз яркими желтыми, белыми и фиолетовыми цветами. Если вы когда-либо задумывались, размножаются ли луковицы крокусов, вы не одни. Многим садоводам хочется знать, как увеличить количество этих прекрасных растений в своих садах.

Как поясняет Джулиан Пальфраманд из British Garden Centres, ответ положителен:

«Крокусы умножаются, образуя новые клубни. Это происходит естественным образом на протяжении нескольких лет, что способствует постепенному распространению крокусов». Однако будьте готовы к тому, что результат будет заметен не сразу — потребуется несколько сезонов.

Согласно экспертам, крокусы — отличное решение для сада, если вы стремитесь к растениям, которые с высокой вероятностью будут умножаться каждый год. Эндрю Уайт из Rhino Greenhouses Direct подтверждает: «Каждую весну крокусы снова зацветут, и вы часто обнаружите, что их стало гораздо больше, чем в конце предыдущего сезона!»

Тем не менее, стоит учитывать, что природа может вмешаться в этот процесс. Одним из основных врагов крокусов являются белки, которые часто ищут и едят луковицы. Это может создать иллюзию, что цветы не умножаются. Чтобы защитить ваши растения, рекомендуется использовать меры предосторожности, включая ограничение доступа белок и избегание ароматных удобрений.

Если ваши крокусы растут слишком густо, вам придётся разделить кусты. Это позволит вам либо пересадить их в другие места вашего сада, либо подарить друзьям и близким. Джулиан Пальфраманд советует:

«Пересаживайте здоровые клубни на глубину около 10 см в хорошо дренированную, грубую, питательную почву в солнечном месте, с расстоянием около 7,5 см друг от друга».

Для тех, кто хочет естественным образом разрастить крокусы на газоне, нет необходимости их разделять — растения сами будут рассеваться. Убедитесь только, что зелень полностью увяла, прежде чем запускать газонокосилку.

Позднее лето и ранняя осень — лучшее время для посадки и разделения крокусов. Подождите, пока лиственная часть не отомрёт естественным образом, затем аккуратно выкопайте образовавшуюся группу клубней с помощью садовой вилки, отделив здоровые клубни от повреждённых.