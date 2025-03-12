Этот дренаж спасёт рассаду от гибели — простой, но гениальный способ

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дренаж необходим для здорового роста растений, ведь застой воды в горшках приводит к загниванию корней и кислородному голоданию. Однако выбрать подходящий материал не так просто — одни дренажные основы сохраняют влагу, другие просто выводят лишнюю воду, а третьи обладают дополнительными свойствами. Какие же варианты действительно работают?

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Каким должен быть хороший дренаж?

Главная задача дренажа — предотвратить переувлажнение почвы. Поэтому он должен:

легко пропускать воду;

не загнивать и не разлагаться во влажной среде;

не уплотняться со временем;

не вступать в химические реакции при намокании.

Нарушение этих свойств может привести к накоплению лишней влаги, что особенно опасно для комнатных цветов и рассады.

Популярные виды дренажа

Керамзит

Классический вариант — это обожжённая глина в виде пористых гранул. Он лёгкий, хорошо впитывает и медленно отдаёт влагу, не вступает в реакции с удобрениями, а также помогает поддерживать температуру в зоне корней. Однако со временем он может разрушаться и накапливать соли.

Перед использованием его обязательно промывают — это убирает пыль, которая может забивать дренажные отверстия.

Перлит

Минерал вулканического происхождения, который делают путём термообработки. Он отлично удерживает влагу, улучшает воздухообмен почвы и предотвращает загнивание корней. Однако из-за лёгкости перлит может всплывать при поливе, а его мелкие частицы сильно пылят.

Вермикулит

Этот материал способен удерживать в 4-5 раз больше воды, чем сам весит, что делает его идеальным для растений, любящих постоянную влажность. Он также содержит полезные микроэлементы, улучшает почву и препятствует развитию плесени. Единственный минус — высокая стоимость.

Древесный уголь

Натуральный антисептик, который защищает корни от загнивания. Он лёгкий, экологичный и постепенно выделяет полезные вещества. Однако со временем его полезные свойства снижаются.

Кокосовая койра

Отличный вариант для тех, кто ищет экологически чистый дренаж. Она впитывает воду в 10 раз больше своего веса, улучшает аэрацию и подходит для рассады. Но требует предварительного замачивания и не даёт такого быстрого дренажа, как твёрдые материалы.

Гравий и щебень

Самый доступный вариант, который можно найти прямо под ногами. Они долговечны, не гниют, но сильно утяжеляют горшки и не впитывают влагу.

Пенопласт

Лёгкий, доступный и долговечный материал, который можно использовать повторно. Однако он не впитывает влагу и не разлагается в природе.

Какие ещё есть варианты?

Если под рукой нет специальных дренажных материалов, их можно заменить битым кирпичом, черепками от глиняной посуды или даже чайными пакетиками (без ниточек и этикеток). Они тоже помогут предотвратить застой воды и защитить растения от переувлажнения.

Уточнения

Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод.

