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Заброшенная дача? Готовьтесь к штрафу до 50 тысяч рублей

Садоводство

С марта 2025 года вступил в силу новый закон, который обязывает владельцев дачных участков содержать их в порядке. Если участок зарастет сорняками или окажется заброшенным, владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Причем дается всего три года на то, чтобы привести землю в нужный вид. Это время можно использовать для строительства дома или организации посадок.

Загородный участок
Фото: https://web.archive.org/web/20161012212602/http://www.panoramio.com/photo/12441622 by beglib, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Загородный участок

Сенатор и арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, что если участок не будет освоен, его могут изъять через суд. Для этого предусмотрено предупреждение и шестимесячный срок для устранения нарушений. Если участок все еще заброшен, дело может дойти до конфискации.

Кроме того, стоит помнить, что за нецелевое использование дачи также предусмотрены штрафы. Например, если вы используете дачу для коммерческой деятельности, можно получить штраф в соответствии с КоАП РФ. Для граждан штрафы составляют от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости земли, но не менее 10 и не более 100 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штрафы могут варьироваться от 10 до 20 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Не стоит забывать о новых правилах: если не хотите столкнуться с неприятными последствиями, не откладывайте на потом и привлекайте внимание к своему участку уже сегодня, сообщает aif.ru.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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