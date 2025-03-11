Как хранить севок без погреба? Способы, которые выручат каждого

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук-севок требует особых условий хранения: слишком высокая влажность вызовет гниение, а пересушенный севок потеряет всхожесть. Важно правильно подготовить посадочный материал, выбрать подходящий способ хранения и следить за температурным режимом.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain Лук-севок

Подготовка лука-севка к хранению

Перед хранением севок нужно перебрать. Луковицы должны быть сухими, без повреждений и признаков гнили. Если среди них есть подгнившие экземпляры, их необходимо удалить, чтобы они не заразили остальные.

После отбора севок следует просушить. Разложите его в теплом помещении с хорошей вентиляцией и оставьте на несколько дней.

Способы хранения лука-севка

Существует три проверенных метода: тёплый, холодный и комбинированный.

1. Тёплый способ хранения

Этот вариант идеален для квартиры и других тёплых помещений.

Температура : 18-24°C

: 18-24°C Влажность : 60-70%

: 60-70% Где хранить: в кладовке, шкафу, на антресоли

Севок удобно хранить в:

тканевых мешочках (льняных или хлопчатобумажных);

сетках (как в магазинах);

картонных коробках с отверстиями;

плетёных корзинах.

Некоторые огородники используют капроновые чулки — севок подвешивается, обеспечивая хорошую вентиляцию.

Важно! Периодически проверяйте лук. Если появились гнилые или проросшие луковицы, их нужно удалить.

2. Холодный способ хранения

Подходит тем, у кого есть погреб, подвал или холодильник.

Температура : 0-4°C

: 0-4°C Влажность: 75-80%

Перед закладкой луковички пересыпают золой, мелом или сухими опилками — это защищает их от лишней влаги. В холодильнике лучше хранить в бумажных пакетах или тканевых мешках, размещая в отсеке для овощей.

Важно! Перед посадкой севок нужно прогреть. За 2-3 недели до высадки его переносят в тёплое помещение, постепенно повышая температуру.

3. Комбинированный способ хранения

Этот метод совмещает оба варианта.

Осенью севок хранят в тёплом помещении (18-22°C).

Зимой переносят в холодное место (1-3°C).

За месяц до посадки снова помещают в тепло.

Такой метод предотвращает преждевременное прорастание и способствует дружным всходам весной.

Чем пересыпать лук-севок для лучшей сохранности?

Древесная зола — впитывает лишнюю влагу и защищает от плесени.

— впитывает лишнюю влагу и защищает от плесени. Опилки — создают оптимальный микроклимат.

— создают оптимальный микроклимат. Шелуха от лука или чеснока — природный антисептик.

— природный антисептик. Мел или пищевая сода — предотвращают развитие грибковых заболеваний.

В какой таре лучше хранить севок?

Тканевые мешочки — хорошо пропускают воздух, не создавая конденсата. Капроновые колготки — удобны для подвешивания, предотвращают загнивание. Сетчатые мешки — обеспечивают отличную вентиляцию. Картонные коробки — бюджетный вариант, важно не заполнять их доверху. Бумажные пакеты — защищают от влаги, но не подходят для сырого помещения. Деревянные ящики — идеальны для хранения в погребе. Плетёные корзины — создают естественную циркуляцию воздуха. Стеклянные банки — не лучший вариант, но при необходимости можно использовать, оставляя отверстия для вентиляции.

Чего нельзя делать при хранении севка?

Не храните его в полиэтиленовых пакетах — пластик удерживает влагу, провоцируя гниение.

— пластик удерживает влагу, провоцируя гниение. Не допускайте резких перепадов температуры — это приводит к преждевременному прорастанию.

— это приводит к преждевременному прорастанию. Не оставляйте севок без контроля — проверяйте состояние луковиц каждые 2-3 недели.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

