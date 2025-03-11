Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошная пеларгония для императорского сада: быстрый и простой способ размножения
Не ломаются, а стареют красиво: 7 автомобилей, которые не боятся пробега
Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих
Научные успехи КубГУ: доходы от исследований достигли 297 млн рублей
В Китае нашли артефакты, которые перепишут историю неолита
Где в Сан-Паулу можно увидеть закат, который нельзя забыть
Стиль Амаль Клуни за секунды: джинсы, которые делают фигуру идеальной
Я в шоке: как Севиль узнала о романе Шамана и Екатерины Мизулиной
Вы спите, а ваша кожа уже стареет! Как за 30 дней вернуть ей молодость

Как хранить севок без погреба? Способы, которые выручат каждого

4:07
Садоводство

Лук-севок требует особых условий хранения: слишком высокая влажность вызовет гниение, а пересушенный севок потеряет всхожесть. Важно правильно подготовить посадочный материал, выбрать подходящий способ хранения и следить за температурным режимом.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Подготовка лука-севка к хранению

Перед хранением севок нужно перебрать. Луковицы должны быть сухими, без повреждений и признаков гнили. Если среди них есть подгнившие экземпляры, их необходимо удалить, чтобы они не заразили остальные.

После отбора севок следует просушить. Разложите его в теплом помещении с хорошей вентиляцией и оставьте на несколько дней.

Способы хранения лука-севка

Существует три проверенных метода: тёплый, холодный и комбинированный.

1. Тёплый способ хранения

Этот вариант идеален для квартиры и других тёплых помещений.

  • Температура: 18-24°C
  • Влажность: 60-70%
  • Где хранить: в кладовке, шкафу, на антресоли

Севок удобно хранить в:

  • тканевых мешочках (льняных или хлопчатобумажных);
  • сетках (как в магазинах);
  • картонных коробках с отверстиями;
  • плетёных корзинах.

Некоторые огородники используют капроновые чулки — севок подвешивается, обеспечивая хорошую вентиляцию.

Важно! Периодически проверяйте лук. Если появились гнилые или проросшие луковицы, их нужно удалить.

2. Холодный способ хранения

Подходит тем, у кого есть погреб, подвал или холодильник.

  • Температура: 0-4°C
  • Влажность: 75-80%

Перед закладкой луковички пересыпают золой, мелом или сухими опилками — это защищает их от лишней влаги. В холодильнике лучше хранить в бумажных пакетах или тканевых мешках, размещая в отсеке для овощей.

Важно! Перед посадкой севок нужно прогреть. За 2-3 недели до высадки его переносят в тёплое помещение, постепенно повышая температуру.

3. Комбинированный способ хранения

Этот метод совмещает оба варианта.

  • Осенью севок хранят в тёплом помещении (18-22°C).
  • Зимой переносят в холодное место (1-3°C).
  • За месяц до посадки снова помещают в тепло.

Такой метод предотвращает преждевременное прорастание и способствует дружным всходам весной.

Чем пересыпать лук-севок для лучшей сохранности?

  • Древесная зола — впитывает лишнюю влагу и защищает от плесени.
  • Опилки — создают оптимальный микроклимат.
  • Шелуха от лука или чеснока — природный антисептик.
  • Мел или пищевая сода — предотвращают развитие грибковых заболеваний.

В какой таре лучше хранить севок?

  1. Тканевые мешочки — хорошо пропускают воздух, не создавая конденсата.
  2. Капроновые колготки — удобны для подвешивания, предотвращают загнивание.
  3. Сетчатые мешки — обеспечивают отличную вентиляцию.
  4. Картонные коробки — бюджетный вариант, важно не заполнять их доверху.
  5. Бумажные пакеты — защищают от влаги, но не подходят для сырого помещения.
  6. Деревянные ящики — идеальны для хранения в погребе.
  7. Плетёные корзины — создают естественную циркуляцию воздуха.
  8. Стеклянные банки — не лучший вариант, но при необходимости можно использовать, оставляя отверстия для вентиляции.

Чего нельзя делать при хранении севка?

  • Не храните его в полиэтиленовых пакетах — пластик удерживает влагу, провоцируя гниение.
  • Не допускайте резких перепадов температуры — это приводит к преждевременному прорастанию.
  • Не оставляйте севок без контроля — проверяйте состояние луковиц каждые 2-3 недели.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Экономика и бизнес
В Китае назвали волшебной ставку России на золото Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
ТОП-7 самых красивых легковых автомобилей СССР Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Роскошная пеларгония для императорского сада: быстрый и простой способ размножения
Не ломаются, а стареют красиво: 7 автомобилей, которые не боятся пробега
Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих
Научные успехи КубГУ: доходы от исследований достигли 297 млн рублей
В Китае нашли артефакты, которые перепишут историю неолита
Где в Сан-Паулу можно увидеть закат, который нельзя забыть
Стиль Амаль Клуни за секунды: джинсы, которые делают фигуру идеальной
Как хранить севок без погреба? Способы, которые выручат каждого
Я в шоке: как Севиль узнала о романе Шамана и Екатерины Мизулиной
Вы спите, а ваша кожа уже стареет! Как за 30 дней вернуть ей молодость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.