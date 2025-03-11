Март — время для посадки! Эти 5 луковиц заставят ваш сад сверкать этим летом

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — идеальное время, чтобы взять в руки садовые перчатки и начать подготовку к летнему цветению. Некоторые растения, такие как луковицы, требуют особого внимания, чтобы раскрыться во всей своей красе в тепле летнего солнца. Вот пять луковиц, которые стоит посадить прямо сейчас, чтобы ваше лето было ярким и пестрым.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Луковицы цветов

1. Агапантус (африканская лилия)

Агапантус — это растение с потрясающим внешним видом. У него темно-синие звездчатые цветы, которые создают невероятно эффектные гроздья на высоких стеблях. К тому же у него пышные зеленые листья, которые идеально дополняют яркие цветы.

Советы по посадке: высаживайте луковицы весной, когда минует угроза заморозков. В холодном климате обязательно используйте мульчу для защиты корней. Агапантус предпочитает хорошо дренированную почву и много солнца.

2. Аллиум

Этот цветок, как и агапантус, растет на длинном стебле. Аллиум — это не только красивое растение, но и отличный способ добавить высоты и структуры клумбам. Его крупные фиолетово-синие соцветия в форме шара придают особый шарм любому саду.

Советы по посадке: аллиумы хорошо себя чувствуют на солнце и в хорошо дренированном грунте. Их можно использовать как для клумб, так и для контейнеров.

3. Крокосмия

Если вы хотите яркие цвета, крокосмия с ее оранжевыми цветами — идеальный выбор. Эти растения не только украшают сад, но и привлекают опылителей, что делает ваш сад более живым.

Советы по посадке: крокосмия лучше всего растет в солнечных местах с хорошей дренажной системой. Она не боится полутени и легко переносит холод.

4. Георгины

Георгины — это классика садоводства. Эти цветы с обильными лепестками станут настоящей гордостью вашего сада. Они подходят для любого климата, так как процветают на солнечных участках с хорошим дренажом.

Советы по посадке: георгины лучше всего растут в хорошо дренируемой почве, а на солнце их стебли становятся более крепкими.

5. Фрезия

Фрезии — это не только красивые цветы, но и источники потрясающего аромата. Они идеально подходят для выращивания как в саду, так и в помещении. Их нежный вид и запах сделают ваш сад еще более уютным.

Советы по посадке: фрезии любят солнечные места, где они могут получить около восьми часов солнечного света. Почва должна быть хорошо дренированной.

Уточнения

Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

