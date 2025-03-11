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Нет теплицы? Вот 3 способа спасти рассаду от весенних заморозков

2:44
Садоводство

Весенние заморозки могут уничтожить молодые растения, а теплица — удовольствие не из дешёвых. Но есть альтернативные варианты, которые помогут создать благоприятный микроклимат без серьёзных затрат. Рассмотрим три лучших способа, как защитить рассаду и получить ранний урожай.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

1. Плёночные парники и туннели

Что это?

Компактные конструкции из дуг и плёнки, которые защищают растения от холода и ветра.

Плюсы:

  • Простой монтаж и разборка.
  • Низкая стоимость.
  • Почва прогревается быстрее, чем в открытом грунте.

Как сделать?

  • Установите на грядке дуги из арматуры или пластиковых труб.
  • Натяните сверху полиэтиленовую плёнку или агроволокно.
  • Для дополнительного обогрева под плёнку можно уложить слой навоза, который выделяет тепло.

Минус: в тёплые дни парник нужно проветривать, иначе растения могут перегреться.

2. Тёплые грядки

Что это?

Специально подготовленные грядки, в которых нижний слой состоит из органики, выделяющей тепло при разложении.

Плюсы:

  • Улучшают структуру почвы.
  • Позволяют выращивать овощи раньше.
  • Греют растения без электричества.

Как сделать?

  1. Осенью или ранней весной выкопайте углубление 40-50 см.
  2. Заполните дно дренажом (ветки, щепки, опавшие листья).
  3. Добавьте органику (навоз, компост, солому).
  4. Засыпьте слой плодородной земли (20-30 см).
  5. Установите дуги и накройте грядку плёнкой в холодные дни.

Совет: вдоль бортиков можно установить каркас, чтобы укрывать грядку в заморозки.

3. Холодные рамы

Что это?

Мини-парник из деревянного короба с прозрачной крышкой, который защищает рассаду от холода.

Плюсы:

  • Защищает от ветра и заморозков.
  • Можно переносить с места на место.
  • Простая конструкция.

Как сделать?

  • Соберите короб из досок или кирпича.
  • Установите сверху крышку из стекла, поликарбоната или плёнки.
  • В холодную погоду закрывайте, в тёплую — приоткрывайте для проветривания.

Лайфхак: если нет досок, можно сделать раму из тюков соломы и накрыть её старым стеклом.

Стоит ли заменять теплицу?

Если у вас небольшой участок или нет возможности строить стационарную теплицу, эти способы помогут защитить урожай и сэкономить деньги. Главное — правильно выбрать вариант, исходя из своих условий и бюджета.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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