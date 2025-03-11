Нет теплицы? Вот 3 способа спасти рассаду от весенних заморозков

Весенние заморозки могут уничтожить молодые растения, а теплица — удовольствие не из дешёвых. Но есть альтернативные варианты, которые помогут создать благоприятный микроклимат без серьёзных затрат. Рассмотрим три лучших способа, как защитить рассаду и получить ранний урожай.
Что это?
Компактные конструкции из дуг и плёнки, которые защищают растения от холода и ветра.
Плюсы:
Как сделать?
Минус: в тёплые дни парник нужно проветривать, иначе растения могут перегреться.
Что это?
Специально подготовленные грядки, в которых нижний слой состоит из органики, выделяющей тепло при разложении.
Плюсы:
Как сделать?
Совет: вдоль бортиков можно установить каркас, чтобы укрывать грядку в заморозки.
Что это?
Мини-парник из деревянного короба с прозрачной крышкой, который защищает рассаду от холода.
Плюсы:
Как сделать?
Лайфхак: если нет досок, можно сделать раму из тюков соломы и накрыть её старым стеклом.
Если у вас небольшой участок или нет возможности строить стационарную теплицу, эти способы помогут защитить урожай и сэкономить деньги. Главное — правильно выбрать вариант, исходя из своих условий и бюджета.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта.
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