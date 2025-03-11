Как защитить участок от клещей? Эти лайфхаки работают безотказно

С приходом тепла активизируются не только милые насекомые, но и опасные кровососущие клещи. Эти паукообразные переносят такие серьёзные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Но как защитить свой участок без использования химии? Опытные дачники давно знают эффективные способы, которые помогут свести к минимуму вероятность встречи с клещами.
Клещи любят укромные уголки: опавшие листья, старую траву, хлам в углах сада. Весной важно очистить участок от мусора и сухой листвы, чтобы лишить паразитов укрытий.
Высокая трава — любимое место обитания клещей. Регулярное скашивание газона не даёт им шанса закрепиться на участке.
После покоса положите на траву светлое полотенце и через пару минут аккуратно соберите его. Если клещи есть, они останутся на ткани. Это поможет понять, насколько участок заражён.
Гравий, плитка и древесная кора создают барьер, через который клещам сложнее перемещаться. Используйте эти материалы для обустройства садовых дорожек.
Клещи любят тень и сырость, поэтому обрезайте деревья, не заливайте участок водой и не устраивайте "джунгли" в саду.
Если дача находится рядом с лесом, создайте защитную полосу из песка, щебня или опилок шириной 1 м. Это препятствие отпугнёт клещей, не давая им перебраться на ваш участок.
Лисы, ежи, кошки и собаки могут приносить клещей. Поставьте надёжный забор, а своих питомцев проверяйте после прогулок.
Мыши и крысы — основные переносчики клещей. Уберите источники пищи, используйте мышеловки или натуральные репелленты, такие как мята и лаванда.
Некоторые растения отпугивают клещей своим запахом:
Чесночный раствор — мощное средство против клещей.
Рецепт:
Важно! Перед повторной обработкой проверьте газон полотенцем — если клещи остались, процедуру повторите.
Эти простые и безопасные методы помогут защитить ваш участок от клещей без вреда для здоровья и экологии!
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
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