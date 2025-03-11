Как защитить участок от клещей? Эти лайфхаки работают безотказно

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом тепла активизируются не только милые насекомые, но и опасные кровососущие клещи. Эти паукообразные переносят такие серьёзные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Но как защитить свой участок без использования химии? Опытные дачники давно знают эффективные способы, которые помогут свести к минимуму вероятность встречи с клещами.

Фото: flickr.com by Southern Foodways Alliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

1. Наведите порядок на участке

Клещи любят укромные уголки: опавшие листья, старую траву, хлам в углах сада. Весной важно очистить участок от мусора и сухой листвы, чтобы лишить паразитов укрытий.

2. Косите газон

Высокая трава — любимое место обитания клещей. Регулярное скашивание газона не даёт им шанса закрепиться на участке.

3. Проверьте участок полотенцем

После покоса положите на траву светлое полотенце и через пару минут аккуратно соберите его. Если клещи есть, они останутся на ткани. Это поможет понять, насколько участок заражён.

4. Сделайте садовые дорожки

Гравий, плитка и древесная кора создают барьер, через который клещам сложнее перемещаться. Используйте эти материалы для обустройства садовых дорожек.

5. Уменьшите влажные и тенистые зоны

Клещи любят тень и сырость, поэтому обрезайте деревья, не заливайте участок водой и не устраивайте "джунгли" в саду.

6. Защитите участок от лесных клещей

Если дача находится рядом с лесом, создайте защитную полосу из песка, щебня или опилок шириной 1 м. Это препятствие отпугнёт клещей, не давая им перебраться на ваш участок.

7. Не пускайте диких и бездомных животных

Лисы, ежи, кошки и собаки могут приносить клещей. Поставьте надёжный забор, а своих питомцев проверяйте после прогулок.

8. Борьба с грызунами

Мыши и крысы — основные переносчики клещей. Уберите источники пищи, используйте мышеловки или натуральные репелленты, такие как мята и лаванда.

9. Высадите растения-репелленты

Некоторые растения отпугивают клещей своим запахом:

Пижма

Полынь

Лаванда

Розмарин

Базилик

Мята

10. Обрабатывайте участок народными средствами

Чесночный раствор — мощное средство против клещей.

Рецепт:

4 зубчика чеснока измельчить.

Добавить 1 ст. ложку эфирного масла (лаванда, хвоя).

Залить 2 стаканами воды, настоять сутки.

Процедить, добавить 1 ч. ложку жидкого мыла.

Опрыскивать участок из пульверизатора раз в две недели.

Важно! Перед повторной обработкой проверьте газон полотенцем — если клещи остались, процедуру повторите.

Эти простые и безопасные методы помогут защитить ваш участок от клещей без вреда для здоровья и экологии!

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

