Как вырастить сладкую и сочную редиску? Запомните эти 5 правил

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редис — один из самых неприхотливых овощей, но даже он может преподнести неприятные сюрпризы. Мелкие, жёсткие и горькие корнеплоды часто становятся результатом ошибок в уходе. Чтобы получить крупную, сочную и сладковатую редиску, достаточно следовать простым, но важным правилам, которые давно используют опытные огородники.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

1. Выбираем правильный сорт

Редис отличается не только по вкусу, но и по срокам созревания. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, выбирайте сорт, подходящий для вашего климата. В северных регионах лучше растут скороспелые разновидности, а в южных можно экспериментировать с более поздними сортами.

2. Время посадки имеет значение

Редис плохо переносит жару — в тёплых условиях он быстро зацветает, а корнеплоды становятся горькими. Оптимальное время посадки:

Весна (как только сойдёт снег и почва прогреется до +5…+10°C).

(как только сойдёт снег и почва прогреется до +5…+10°C). Осень (сентябрь-октябрь, перед первыми заморозками).

Не пересаживайте редис — он этого не любит! Высевайте семена сразу на постоянное место.

3. Подготовка почвы — залог успеха

Редис любит рыхлую и хорошо дренированную почву. Перед посадкой:

Грядку глубоко перекапывают.

Добавляют органические удобрения (перегной, компост).

Выдерживают расстояние между семенами — если посадить слишком густо, редиска вырастет мелкой и жёсткой.

В плотной почве корнеплоды часто деформируются и загнивают.

4. Полив должен быть регулярным

Основная причина горечи — нехватка влаги. После посадки почва должна оставаться влажной, особенно в жаркую погоду. Главное — не заливать редис, иначе он начнёт трескаться и загнивать.

5. Что делать в жару?

Высокие температуры негативно сказываются на росте редиса. Чтобы защитить грядки:

Используйте мульчу (например, скошенную траву) — она удерживает влагу.

Создайте затенение с помощью агроволокна или сетки, чтобы защитить редис от палящего солнца.

Эти простые советы помогут вам вырастить крупную, сочную и вкусную редиску без горечи и жёсткости. Попробуйте — и результат вас приятно удивит!

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

