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Самый быстрый способ вырастить петрушку — без долгого ожидания всходов

1:35
Садоводство

Петрушка — настоящий кладезь витаминов, но любой огородник подтвердит: её семена прорастают крайне медленно. Даже если посадить их в увлажнённую почву, всходов можно ждать неделями.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Но есть хитрость, которая ускоряет процесс в разы. Опытные дачники придумали способ, благодаря которому нежные зелёные ростки появляются всего за 3 часа!

Классический метод посадки петрушки

Обычно для успешных всходов семена предварительно замачивают в тёплой воде на двое суток. Затем их высаживают в рыхлую почву на глубину 10-15 см, засыпая сверху компостом (1-1,5 см). Чтобы корни чувствовали себя комфортно, слоем компоста застилают и дно бороздок.

Но даже при таком подходе придётся ждать, ведь петрушка прорастает медленно.

Хитрый способ для моментального роста

Некоторые дачники используют необычный метод, который ускоряет всходы до рекордных 3 часов!

  • Семена замачиваются не в воде, а в свежем молоке.
  • Почву перед посадкой трижды посыпают негашёной известью (мелкотёртой).
  • После посадки землю слегка увлажняют сверху — без глубокого полива.

Такой метод значительно ускоряет прорастание, поскольку молоко насыщает семена, а известь улучшает структуру почвы и создаёт идеальные условия для быстрого роста.

Попробуйте этот способ — и забудьте о долгом ожидании первых всходов!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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