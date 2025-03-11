Самый быстрый способ вырастить петрушку — без долгого ожидания всходов

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Петрушка — настоящий кладезь витаминов, но любой огородник подтвердит: её семена прорастают крайне медленно. Даже если посадить их в увлажнённую почву, всходов можно ждать неделями.

Фото: pxhere петрушка

Но есть хитрость, которая ускоряет процесс в разы. Опытные дачники придумали способ, благодаря которому нежные зелёные ростки появляются всего за 3 часа!

Классический метод посадки петрушки

Обычно для успешных всходов семена предварительно замачивают в тёплой воде на двое суток. Затем их высаживают в рыхлую почву на глубину 10-15 см, засыпая сверху компостом (1-1,5 см). Чтобы корни чувствовали себя комфортно, слоем компоста застилают и дно бороздок.

Но даже при таком подходе придётся ждать, ведь петрушка прорастает медленно.

Хитрый способ для моментального роста

Некоторые дачники используют необычный метод, который ускоряет всходы до рекордных 3 часов!

Семена замачиваются не в воде, а в свежем молоке.

Почву перед посадкой трижды посыпают негашёной известью (мелкотёртой).

После посадки землю слегка увлажняют сверху — без глубокого полива.

Такой метод значительно ускоряет прорастание, поскольку молоко насыщает семена, а известь улучшает структуру почвы и создаёт идеальные условия для быстрого роста.

Попробуйте этот способ — и забудьте о долгом ожидании первых всходов!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

