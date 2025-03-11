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Сон как у младенца: два растения, которые очистят воздух и улучшат ваш отдых

2:03
Садоводство

Хороший ночной отдых — залог бодрого утра и продуктивного дня. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует взрослым спать от семи до девяти часов в сутки, однако каждому человеку нужно разное количество сна. Проблема в том, что качественный отдых может быть недоступной роскошью из-за стресса, рабочего графика или даже обстановки в спальне. Но есть простой способ улучшить качество сна — и он находится прямо в вашей комнате.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Растения для крепкого сна

Если вы часто ворочаетесь и не можете заснуть, попробуйте добавить в спальню растения. По мнению эксперта из TikTok, известного под ником The Mediterranean Gardener, некоторые домашние растения не только очищают воздух, но и способствуют более глубокому и спокойному сну. Они выделяют кислород даже ночью, создавая более благоприятную атмосферу для отдыха.

Какие растения выбрать

Сансевиерия ("Тёщин язык")

Этот эффектный суккулент — не просто украшение, но и мощный очиститель воздуха. Он выделяет кислород и увлажняет воздух, помогая уменьшить содержание пыли и аллергенов. К тому же, сансевиерия требует минимального ухода: поливать её нужно редко, а выдерживать она может даже длительное отсутствие внимания.

Орхидея

Эти изящные цветы не только радуют глаз, но и улучшают качество воздуха в спальне. Орхидеи поглощают вредные вещества, такие как ксилол, толуол и формальдегид, очищая окружающую среду и насыщая её кислородом. Кроме того, они активно работают ночью, способствуя более комфортному отдыху.

Растения могут значительно повлиять на качество вашего сна. Выбирая сансевиерию или орхидею для спальни, вы не только украсите интерьер, но и создадите более здоровую атмосферу. Добавьте немного природы в свою комнату — и спите крепче!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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