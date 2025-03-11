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Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет

2:22
Садоводство

Совместная посадка растений звучит как прекрасная идея — будто разные культуры соседствуют не только ради пользы, но и ради приятного общения, обмениваясь "советами" и "историями". Однако за этим романтичным образом скрывается реальная выгода для огородников. Если правильно сочетать растения, можно значительно улучшить здоровье и урожайность грядок. Один из удачных примеров — посадка томатов и петрушки рядом.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Петрушка — защитник томатов от вредителей

Томаты — одна из самых популярных культур у садоводов, но они подвержены атакам множества вредителей. Петрушка же обладает рядом свойств, которые помогают помидорам дожить до осени без значительных потерь. Это растение привлекает полезных насекомых, поедающих вредителей, что делает его отличным компаньоном для томатов.

Хищные насекомые, такие как журчалки, паразитические осы и тахины, питаются тлей, гусеницами, трипсами и белокрылками. Если посадить петрушку рядом с томатами, она привлечёт этих природных защитников. Кроме того, петрушку можно использовать в качестве жертвенного растения: вредители, предпочитающие её нежные листья, оставят томаты в покое.

Как правильно высаживать томаты и петрушку

Томатные кусты занимают довольно много места, но если выращивать их вертикально с помощью опоры, можно оставить свободное пространство между растениями, где отлично разместится петрушка. Чтобы посадки были продуктивными, важно соблюдать расстояния между растениями.

Оптимальное расстояние между кустами томатов — около 60 см.
Петрушку можно высаживать на расстоянии 15-20 см друг от друга.
Даже если петрушка будет находиться в 1,5 метрах от томатов, она всё равно принесёт пользу.

Если у вас мало места в саду, можно создать компаньонный контейнерный сад. Выберите компактный сорт томатов и посадите его в просторный контейнер диаметром не менее 60 см. Отлично подойдёт, например, деревянная бочка или большая кадка. Вокруг томатов посадите три кустика петрушки — и наблюдайте, как они помогают друг другу расти и развиваться.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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