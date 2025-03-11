Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совместная посадка растений звучит как прекрасная идея — будто разные культуры соседствуют не только ради пользы, но и ради приятного общения, обмениваясь "советами" и "историями". Однако за этим романтичным образом скрывается реальная выгода для огородников. Если правильно сочетать растения, можно значительно улучшить здоровье и урожайность грядок. Один из удачных примеров — посадка томатов и петрушки рядом.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Петрушка — защитник томатов от вредителей

Томаты — одна из самых популярных культур у садоводов, но они подвержены атакам множества вредителей. Петрушка же обладает рядом свойств, которые помогают помидорам дожить до осени без значительных потерь. Это растение привлекает полезных насекомых, поедающих вредителей, что делает его отличным компаньоном для томатов.

Хищные насекомые, такие как журчалки, паразитические осы и тахины, питаются тлей, гусеницами, трипсами и белокрылками. Если посадить петрушку рядом с томатами, она привлечёт этих природных защитников. Кроме того, петрушку можно использовать в качестве жертвенного растения: вредители, предпочитающие её нежные листья, оставят томаты в покое.

Как правильно высаживать томаты и петрушку

Томатные кусты занимают довольно много места, но если выращивать их вертикально с помощью опоры, можно оставить свободное пространство между растениями, где отлично разместится петрушка. Чтобы посадки были продуктивными, важно соблюдать расстояния между растениями.

Оптимальное расстояние между кустами томатов — около 60 см.

Петрушку можно высаживать на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Даже если петрушка будет находиться в 1,5 метрах от томатов, она всё равно принесёт пользу.

Если у вас мало места в саду, можно создать компаньонный контейнерный сад. Выберите компактный сорт томатов и посадите его в просторный контейнер диаметром не менее 60 см. Отлично подойдёт, например, деревянная бочка или большая кадка. Вокруг томатов посадите три кустика петрушки — и наблюдайте, как они помогают друг другу расти и развиваться.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

