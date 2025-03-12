Редис растёт, но не радует? Как один шаг изменит вкус и текстуру корнеплодов

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь замечали, что редис крошится при нарезке и горчит? Это не просто особенность сорта — проблема может скрываться в нехватке питания. Разбираемся, как избежать этой неприятности.

Фото: Freepik by zerbaijan_stockers Редис

Главный элемент для крепких корнеплодов

Фосфор — ключевой элемент для роста редиса. Без него корнеплоды остаются мелкими, рыхлыми и несладкими. Этот минерал влияет на деление клеток, плотность мякоти и накопление сахаров.

Но не все удобрения с фосфором одинаково полезны:

Суперфосфат — популярное удобрение, но содержит гипс, который засоляет почву при частом применении.

— популярное удобрение, но содержит гипс, который засоляет почву при частом применении. Фосфоритная мука безопасна, но работает только на кислых грунтах.

мука безопасна, но работает только на кислых грунтах. Двойной суперфосфат — идеальный вариант. В нем нет гипса, а концентрация фосфора достигает 40 %.

Как правильно вносить удобрения

При подготовке грядки внесите 30 г двойного суперфосфата на 1 м², смешав его с компостом. Заделайте на глубину 10-15 см — так питание быстрее дойдет до корней.

Если редис уже взошел, но растет медленно, используйте жидкую подкормку:

20 г двойного суперфосфата залейте 1 л кипятка. Оставьте на сутки, затем процедите. Разведите в 10 л воды и полейте междурядья (3 л на 1 м²). Через 5 дней листья станут темнее, а корнеплоды начнут утолщаться.

Что усилит действие фосфора

Фосфор лучше усваивается с калием и бором. Через неделю после подкормки внесите:

Сульфат калия (15 г на 1 м²) — ускорит транспорт питательных веществ.

(15 г на 1 м²) — ускорит транспорт питательных веществ. Борную кислоту (2 г на 10 л воды) — защитит редис от пустот внутри.

Ошибки, которые могут погубить урожай

Азотные удобрения после всходов — они дадут пышную ботву, но ослабят корнеплоды.

— они дадут пышную ботву, но ослабят корнеплоды. Нерегулярный полив — даже кратковременная засуха делает редис жестким и волокнистым.

— даже кратковременная засуха делает редис жестким и волокнистым. Поздний сбор урожая — если передержать редис в земле, он станет грубым и горьким.

Как сохранить сочность редиса

Поливайте равномерно, избегая пересыхания почвы. Мульчируйте грядки кокосовым волокном или перепревшими опилками — это удержит влагу и предотвратит перегрев. Собирайте редис утром, когда он насыщен соком.

Следуя этим простым рекомендациям, вы получите сочные, хрустящие и сладкие корнеплоды без горечи!

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

