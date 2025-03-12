Редис растёт, но не радует? Как один шаг изменит вкус и текстуру корнеплодов
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Вы когда-нибудь замечали, что редис крошится при нарезке и горчит? Это не просто особенность сорта — проблема может скрываться в нехватке питания. Разбираемся, как избежать этой неприятности.
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Редис
Главный элемент для крепких корнеплодов
Фосфор — ключевой элемент для роста редиса. Без него корнеплоды остаются мелкими, рыхлыми и несладкими. Этот минерал влияет на деление клеток, плотность мякоти и накопление сахаров.
Но не все удобрения с фосфором одинаково полезны:
- Суперфосфат — популярное удобрение, но содержит гипс, который засоляет почву при частом применении.
- Фосфоритная мука безопасна, но работает только на кислых грунтах.
- Двойной суперфосфат — идеальный вариант. В нем нет гипса, а концентрация фосфора достигает 40 %.
Как правильно вносить удобрения
При подготовке грядки внесите 30 г двойного суперфосфата на 1 м², смешав его с компостом. Заделайте на глубину 10-15 см — так питание быстрее дойдет до корней.
Если редис уже взошел, но растет медленно, используйте жидкую подкормку:
- 20 г двойного суперфосфата залейте 1 л кипятка.
- Оставьте на сутки, затем процедите.
- Разведите в 10 л воды и полейте междурядья (3 л на 1 м²).
- Через 5 дней листья станут темнее, а корнеплоды начнут утолщаться.
Что усилит действие фосфора
Фосфор лучше усваивается с калием и бором. Через неделю после подкормки внесите:
- Сульфат калия (15 г на 1 м²) — ускорит транспорт питательных веществ.
- Борную кислоту (2 г на 10 л воды) — защитит редис от пустот внутри.
Ошибки, которые могут погубить урожай
- Азотные удобрения после всходов — они дадут пышную ботву, но ослабят корнеплоды.
- Нерегулярный полив — даже кратковременная засуха делает редис жестким и волокнистым.
- Поздний сбор урожая — если передержать редис в земле, он станет грубым и горьким.
Как сохранить сочность редиса
- Поливайте равномерно, избегая пересыхания почвы.
- Мульчируйте грядки кокосовым волокном или перепревшими опилками — это удержит влагу и предотвратит перегрев.
- Собирайте редис утром, когда он насыщен соком.
Следуя этим простым рекомендациям, вы получите сочные, хрустящие и сладкие корнеплоды без горечи!
Уточнения
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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