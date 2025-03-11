Вершинная гниль — томатная драма, но у нас есть сценарий спасения

4:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вершинная гниль — частая проблема тепличных томатов. Если на плодах появились тёмные пятна, а помидоры начали стремительно краснеть, не спешите винить болезни или вредителей. Причина — дефицит кальция, который можно исправить, если действовать быстро. Разбираемся, почему возникает гниль и какие методы помогут её предотвратить.

Фото: Own work by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вершинная гниль на томатах

Что такое вершинная гниль и как её распознать

Это не грибковое или бактериальное заболевание, а нарушение в обмене веществ растения. Из-за нехватки кальция клетки помидоров формируются неправильно, и верхушка плода начинает отмирать. Болезнь начинается с небольших светло-коричневых пятнышек, которые со временем темнеют и вдавливаются внутрь. Иногда гниль развивается внутри помидора, и обнаружить её можно только при разрезании.

Вершинная гниль не заразна, но в теплице из-за общего грунта и одинаковых условий страдают сразу несколько кустов.

Почему появляется гниль

Основная причина — нехватка кальция, но её могут спровоцировать несколько факторов:

Неправильная влажность . Слишком сухой или влажный воздух замедляет движение сока внутри растения, из-за чего кальций не доходит до плодов.

. Слишком сухой или влажный воздух замедляет движение сока внутри растения, из-за чего кальций не доходит до плодов. Качество почвы . Лёгкие песчаные почвы быстро теряют влагу, а тяжёлые глинистые плохо пропускают воду, создавая неблагоприятные условия.

. Лёгкие песчаные почвы быстро теряют влагу, а тяжёлые глинистые плохо пропускают воду, создавая неблагоприятные условия. Ошибки в поливе . Недостаток воды мешает усвоению кальция, но и избыточный полив приводит к проблемам.

. Недостаток воды мешает усвоению кальция, но и избыточный полив приводит к проблемам. Несбалансированные подкормки . Избыток калия, азота или натрия мешает кальцию проникать в растение.

. Избыток калия, азота или натрия мешает кальцию проникать в растение. Слабая корневая система . Если корни повреждены или плохо развиты, они не могут доставлять питательные вещества в нужном количестве.

. Если корни повреждены или плохо развиты, они не могут доставлять питательные вещества в нужном количестве. Особенности сорта. Больше всего страдают удлинённые и крупноплодные томаты, особенно розовые, так как у них кальций сложнее передвигается к вершине.

Как спасти помидоры

Поражённые плоды уже не восстановятся, поэтому их лучше убрать. Если повреждено несколько томатов, удалите их полностью. Если поражены кисти — подождите, иначе следующая волна урожая тоже пострадает.

Первая помощь включает в себя:

исправление полива;

повышение влажности воздуха или дополнительное проветривание;

внесение кальцийсодержащих удобрений.

Эффективные магазинные средства

Кальциевая селитра - содержит кальций и немного азота. Можно использовать для полива под корень и для внекорневой обработки. Хелат кальция - органическое удобрение, которое быстро усваивается растением. "АгроБор Са" - препарат с кальцием и бором, ускоряющий поступление микроэлементов в плоды. "Антивершинка" - биостимулятор, используемый как для лечения, так и для профилактики.

Народные методы

Дубовая кора. 1 ст. л. измельчённой коры заливают литром воды, кипятят 10 минут, остужают и опрыскивают кусты. Яичная скорлупа. Измельчённые скорлупки (200 г) настаивают в 1 литре воды 4 дня, затем процеживают и разбавляют 2 литрами воды. Мел. Готовят раствор: 100 г порошка на 10 л воды, после чего опрыскивают растения.

Все средства нужно применять несколько раз с интервалом 7-10 дней.

Профилактика — залог здоровых помидоров

Чтобы не сталкиваться с гнилью, важно:

выбирать устойчивые сорта;

правильно поливать (2-3 раза в неделю);

поддерживать нормальную влажность воздуха;

проветривать теплицу;

вносить сбалансированные удобрения;

контролировать кислотность почвы.

Главное — не переборщить с кальцием. Его избыток мешает усвоению других элементов, что тоже негативно сказывается на растениях.

Уточнения