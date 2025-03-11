Вершинная гниль — томатная драма, но у нас есть сценарий спасения

Вершинная гниль — частая проблема тепличных томатов. Если на плодах появились тёмные пятна, а помидоры начали стремительно краснеть, не спешите винить болезни или вредителей. Причина — дефицит кальция, который можно исправить, если действовать быстро. Разбираемся, почему возникает гниль и какие методы помогут её предотвратить.
Фото: Own work by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вершинная гниль на томатах
Что такое вершинная гниль и как её распознать
Это не грибковое или бактериальное заболевание, а нарушение в обмене веществ растения. Из-за нехватки кальция клетки помидоров формируются неправильно, и верхушка плода начинает отмирать. Болезнь начинается с небольших светло-коричневых пятнышек, которые со временем темнеют и вдавливаются внутрь. Иногда гниль развивается внутри помидора, и обнаружить её можно только при разрезании.
Вершинная гниль не заразна, но в теплице из-за общего грунта и одинаковых условий страдают сразу несколько кустов.
Почему появляется гниль
Основная причина — нехватка кальция, но её могут спровоцировать несколько факторов:
Неправильная влажность. Слишком сухой или влажный воздух замедляет движение сока внутри растения, из-за чего кальций не доходит до плодов.
Качество почвы. Лёгкие песчаные почвы быстро теряют влагу, а тяжёлые глинистые плохо пропускают воду, создавая неблагоприятные условия.
Ошибки в поливе. Недостаток воды мешает усвоению кальция, но и избыточный полив приводит к проблемам.
Несбалансированные подкормки. Избыток калия, азота или натрия мешает кальцию проникать в растение.
Слабая корневая система. Если корни повреждены или плохо развиты, они не могут доставлять питательные вещества в нужном количестве.
Особенности сорта. Больше всего страдают удлинённые и крупноплодные томаты, особенно розовые, так как у них кальций сложнее передвигается к вершине.
Как спасти помидоры
Поражённые плоды уже не восстановятся, поэтому их лучше убрать. Если повреждено несколько томатов, удалите их полностью. Если поражены кисти — подождите, иначе следующая волна урожая тоже пострадает.
Первая помощь включает в себя:
исправление полива;
повышение влажности воздуха или дополнительное проветривание;
внесение кальцийсодержащих удобрений.
Эффективные магазинные средства
Кальциевая селитра - содержит кальций и немного азота. Можно использовать для полива под корень и для внекорневой обработки.
Хелат кальция - органическое удобрение, которое быстро усваивается растением.
"АгроБор Са" - препарат с кальцием и бором, ускоряющий поступление микроэлементов в плоды.
"Антивершинка" - биостимулятор, используемый как для лечения, так и для профилактики.
Народные методы
Дубовая кора. 1 ст. л. измельчённой коры заливают литром воды, кипятят 10 минут, остужают и опрыскивают кусты.
Яичная скорлупа. Измельчённые скорлупки (200 г) настаивают в 1 литре воды 4 дня, затем процеживают и разбавляют 2 литрами воды.
Мел. Готовят раствор: 100 г порошка на 10 л воды, после чего опрыскивают растения.
Все средства нужно применять несколько раз с интервалом 7-10 дней.
Профилактика — залог здоровых помидоров
Чтобы не сталкиваться с гнилью, важно:
выбирать устойчивые сорта;
правильно поливать (2-3 раза в неделю);
поддерживать нормальную влажность воздуха;
проветривать теплицу;
вносить сбалансированные удобрения;
контролировать кислотность почвы.
Главное — не переборщить с кальцием. Его избыток мешает усвоению других элементов, что тоже негативно сказывается на растениях.
Уточнения
Кальциевая селитра — неорганическая соль азотной кислоты. Соединение сильно гигроскопично, поэтому его хранят без доступа влаги. Химическая формула Са(NО3)2.