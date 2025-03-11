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Вершинная гниль — томатная драма, но у нас есть сценарий спасения

4:09
Садоводство

Вершинная гниль — частая проблема тепличных томатов. Если на плодах появились тёмные пятна, а помидоры начали стремительно краснеть, не спешите винить болезни или вредителей. Причина — дефицит кальция, который можно исправить, если действовать быстро. Разбираемся, почему возникает гниль и какие методы помогут её предотвратить.

Вершинная гниль на томатах
Фото: Own work by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вершинная гниль на томатах

Что такое вершинная гниль и как её распознать

Это не грибковое или бактериальное заболевание, а нарушение в обмене веществ растения. Из-за нехватки кальция клетки помидоров формируются неправильно, и верхушка плода начинает отмирать. Болезнь начинается с небольших светло-коричневых пятнышек, которые со временем темнеют и вдавливаются внутрь. Иногда гниль развивается внутри помидора, и обнаружить её можно только при разрезании.

Вершинная гниль не заразна, но в теплице из-за общего грунта и одинаковых условий страдают сразу несколько кустов.

Почему появляется гниль

Основная причина — нехватка кальция, но её могут спровоцировать несколько факторов:

  • Неправильная влажность. Слишком сухой или влажный воздух замедляет движение сока внутри растения, из-за чего кальций не доходит до плодов.
  • Качество почвы. Лёгкие песчаные почвы быстро теряют влагу, а тяжёлые глинистые плохо пропускают воду, создавая неблагоприятные условия.
  • Ошибки в поливе. Недостаток воды мешает усвоению кальция, но и избыточный полив приводит к проблемам.
  • Несбалансированные подкормки. Избыток калия, азота или натрия мешает кальцию проникать в растение.
  • Слабая корневая система. Если корни повреждены или плохо развиты, они не могут доставлять питательные вещества в нужном количестве.
  • Особенности сорта. Больше всего страдают удлинённые и крупноплодные томаты, особенно розовые, так как у них кальций сложнее передвигается к вершине.

Как спасти помидоры

Поражённые плоды уже не восстановятся, поэтому их лучше убрать. Если повреждено несколько томатов, удалите их полностью. Если поражены кисти — подождите, иначе следующая волна урожая тоже пострадает.

Первая помощь включает в себя:

  • исправление полива;
  • повышение влажности воздуха или дополнительное проветривание;
  • внесение кальцийсодержащих удобрений.

Эффективные магазинные средства

  1. Кальциевая селитра - содержит кальций и немного азота. Можно использовать для полива под корень и для внекорневой обработки.
  2. Хелат кальция - органическое удобрение, которое быстро усваивается растением.
  3. "АгроБор Са" - препарат с кальцием и бором, ускоряющий поступление микроэлементов в плоды.
  4. "Антивершинка" - биостимулятор, используемый как для лечения, так и для профилактики.

Народные методы

  1. Дубовая кора. 1 ст. л. измельчённой коры заливают литром воды, кипятят 10 минут, остужают и опрыскивают кусты.
  2. Яичная скорлупа. Измельчённые скорлупки (200 г) настаивают в 1 литре воды 4 дня, затем процеживают и разбавляют 2 литрами воды.
  3. Мел. Готовят раствор: 100 г порошка на 10 л воды, после чего опрыскивают растения.

Все средства нужно применять несколько раз с интервалом 7-10 дней.

Профилактика — залог здоровых помидоров

Чтобы не сталкиваться с гнилью, важно:

  • выбирать устойчивые сорта;
  • правильно поливать (2-3 раза в неделю);
  • поддерживать нормальную влажность воздуха;
  • проветривать теплицу;
  • вносить сбалансированные удобрения;
  • контролировать кислотность почвы.

Главное — не переборщить с кальцием. Его избыток мешает усвоению других элементов, что тоже негативно сказывается на растениях.

Уточнения

Кальциевая селитра  неорганическая соль азотной кислоты. Соединение сильно гигроскопично, поэтому его хранят без доступа влаги. Химическая формула Са(NО3)2.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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