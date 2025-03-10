Дачники теряют до 30% урожая, выбирая не ту селитру — вот как не допустить ошибку

Многие дачники считают, что все удобрения с названием "селитра" одинаковые. На самом деле их несколько, и каждое имеет свои особенности применения. Разберёмся, какие бывают виды селитры, как правильно их использовать и каких ошибок лучше избегать.
Селитра — это группа удобрений на основе солей азотной кислоты. Они содержат азот, необходимый растениям для роста, но дополнительно могут включать и другие элементы. В сельском хозяйстве чаще всего применяют четыре вида:
Каждый вид имеет свои особенности, поэтому важно правильно выбирать удобрение под конкретные задачи.
Аммиачная селитра — одно из самых популярных удобрений. В её составе около 34% азота, который необходим растениям для активного роста.
Но есть нюансы: удобрение обладает слабым подкисляющим эффектом, поэтому на кислых почвах его используют с мелом. Весной селитру вносят под перекопку или рассыпают под деревья, летом применяют только в начале сезона.
Этот вид удобрения содержит не только азот (15-16%), но и натрий (26-28%). Он важен для фотосинтеза и транспортировки углеводов в клетках растений. Особенно полезен для:
Селитра помогает растениям на кислых почвах, но не подходит для карбонатных и засоленных грунтов. Вносить её лучше весной и летом.
В этом удобрении 13-14% азота и до 46% калия. Калий отвечает за синтез углеводов, улучшает вкус и качество плодов, повышает их лёжкость.
Но! Это удобрение не подходит для картофеля, капусты и зелени. Оптимально вносить его после появления завязей.
Этот вид удобрения содержит 15% азота и 27% кальция. Он помогает растениям усваивать азот, укрепляет их иммунитет и защищает от заболеваний (например, вершинной гнили).
Кальциевая селитра особенно полезна:
Вносят её весной перед посадкой, а в течение сезона применяют для профилактики болезней.
Все виды селитры требуют аккуратного обращения:
Селитра может стать отличным помощником для дачника, если соблюдать дозировку и правильно выбирать удобрение под тип почвы и культуры.
Сели́тра — тривиальное название для минералов, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов (в том числе их кристаллогидратов) и аммония. Название, по всей вероятности, происходит от лат. sal nitrum.
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