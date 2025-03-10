Дачники теряют до 30% урожая, выбирая не ту селитру — вот как не допустить ошибку

4:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники считают, что все удобрения с названием "селитра" одинаковые. На самом деле их несколько, и каждое имеет свои особенности применения. Разберёмся, какие бывают виды селитры, как правильно их использовать и каких ошибок лучше избегать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain селитра

Что такое селитра и её разновидности

Селитра — это группа удобрений на основе солей азотной кислоты. Они содержат азот, необходимый растениям для роста, но дополнительно могут включать и другие элементы. В сельском хозяйстве чаще всего применяют четыре вида:

Аммиачная селитра — мощный источник азота, ускоряющий рост растений.

Натриевая селитра — поддерживает фотосинтез и особенно полезна для корнеплодов.

Калиевая селитра — улучшает вкус и качество плодов, повышает урожайность.

Кальциевая селитра — помогает растениям усваивать азот и укрепляет иммунитет культур.

Каждый вид имеет свои особенности, поэтому важно правильно выбирать удобрение под конкретные задачи.

Аммиачная селитра: когда применять и что удобрять

Аммиачная селитра — одно из самых популярных удобрений. В её составе около 34% азота, который необходим растениям для активного роста.

Как она действует

Ускоряет развитие культур и набор зелёной массы.

Повышает урожайность.

Улучшает качество плодов.

Ускоряет плодоношение.

Но есть нюансы: удобрение обладает слабым подкисляющим эффектом, поэтому на кислых почвах его используют с мелом. Весной селитру вносят под перекопку или рассыпают под деревья, летом применяют только в начале сезона.

Натриевая селитра: зачем нужна и кому полезна

Этот вид удобрения содержит не только азот (15-16%), но и натрий (26-28%). Он важен для фотосинтеза и транспортировки углеводов в клетках растений. Особенно полезен для:

Корнеплодов (свёкла, морковь, картофель).

Зеленных культур (салаты, шпинат, сельдерей).

Паслёновых (томаты, баклажаны, перец).

Фруктовых деревьев и ягодных кустарников.

Селитра помогает растениям на кислых почвах, но не подходит для карбонатных и засоленных грунтов. Вносить её лучше весной и летом.

Калиевая селитра: делает плоды вкуснее

В этом удобрении 13-14% азота и до 46% калия. Калий отвечает за синтез углеводов, улучшает вкус и качество плодов, повышает их лёжкость.

Какие культуры особенно нуждаются в калиевой селитре

Все плодовые и ягодные растения.

Овощи.

Декоративные и цветущие растения.

Но! Это удобрение не подходит для картофеля, капусты и зелени. Оптимально вносить его после появления завязей.

Кальциевая селитра: защита от болезней и стимуляция роста

Этот вид удобрения содержит 15% азота и 27% кальция. Он помогает растениям усваивать азот, укрепляет их иммунитет и защищает от заболеваний (например, вершинной гнили).

Кальциевая селитра особенно полезна:

Для паслёновых культур (помидоры, баклажаны, картофель).

Для овощей и плодовых растений.

Для культур, растущих на кислых почвах (удобрение дополнительно снижает кислотность).

Вносят её весной перед посадкой, а в течение сезона применяют для профилактики болезней.

Как безопасно использовать селитру

Все виды селитры требуют аккуратного обращения:

Дозировку удобрений подбирают строго по инструкции.

Корневую подкормку вносят только во влажную почву.

Гранулы хранят в сухом месте, вдали от огня и влаги.

При приготовлении раствора нельзя использовать кухонную посуду.

Не смешивать селитры с органическими удобрениями (навозом, перегноем).

Селитра может стать отличным помощником для дачника, если соблюдать дозировку и правильно выбирать удобрение под тип почвы и культуры.

Уточнения

Сели́тра — тривиальное название для минералов, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов (в том числе их кристаллогидратов) и аммония. Название, по всей вероятности, происходит от лат. sal nitrum.



