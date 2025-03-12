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Ни одной ягоды на корм паразитам: рассказываем, как спасти крыжовник от врагов

4:45
Садоводство

Крыжовник — одна из самых популярных ягодных культур, но даже современные сорта не застрахованы от болезней и вредителей. Несмотря на селекционные достижения, устойчивость к грибковым инфекциям и насекомым остается серьезным вызовом для садоводов.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Однако есть и хорошие новости: существует множество эффективных методов защиты, включая биологические, народные и современные препараты.

Разберем самые распространенные болезни и вредителей крыжовника, а также узнаем, какие профилактические меры помогут сохранить урожай без лишних хлопот.

Самые опасные болезни крыжовника

Мучнистая роса

Главный враг крыжовника, способный уничтожить урожай в течение сезона. Грибок поражает листья, побеги и даже ягоды, покрывая их белым налетом, который со временем темнеет.

Как бороться:

  • Осенью убирайте опавшие листья, рыхлите почву.
  • Весной обрабатывайте кусты горячей водой (+70…+75°C) до начала вегетации.
  • Используйте биофунгициды и народные средства: раствор соды и мыла (50 г соды, 50 г мыла на 10 л воды).
  • В крайних случаях применяйте системные фунгициды, но не позже, чем за 2 недели до сбора урожая.

Ржавчина

Вызывает появление оранжевых пятен на листьях, что ведет к их преждевременному опаданию. Особенно активна во влажные сезоны.

Как бороться:

  • Ранней весной и осенью опрыскивайте крыжовник 1%-ной бордосской жидкостью.
  • В течение сезона проводите 3-4 обработки биопрепаратами.
  • Удаляйте растительные остатки, в которых могут сохраняться споры грибка.

Антракноз и септориоз

Обе болезни поражают листья, вызывая пятнистость и ослабление кустов. В запущенных случаях растения могут полностью сбросить листву, что сказывается на зимовке.

Как бороться:

  • Проводите санитарную обрезку и мульчирование.
  • Обрабатывайте кусты медным купоросом (50 г на 10 л воды).
  • Для профилактики используйте микроэлементы: бор, медь, марганец.

Мозаика

Вирусное заболевание, проявляющееся желтыми узорами на листьях. Лечение невозможно — пораженные кусты нужно срочно удалять.

Вредители крыжовника и методы борьбы

Тля

Одна из самых распространенных проблем. Колонии тли высасывают сок из листьев, вызывая их скручивание и деформацию.

Как бороться:

  • Удалите муравейники, так как муравьи разносят тлю.
  • Обрабатывайте крыжовник мыльным раствором (250 г хозяйственного мыла на 10 л воды).
  • Применяйте инсектициды или биопрепараты (например, "Фитоверм").

Гусеницы

Различные виды гусениц могут полностью съесть листья крыжовника за несколько дней.

Как бороться:

  • Ручной сбор и использование феромонных ловушек.
  • Обработка настоем золы (3 кг на 10 л воды, настаивать 2 дня).
  • Инсектициды в случае массового нашествия.

Стеклянница

Гусеницы этого вредителя поедают сердцевину побегов, что приводит к их засыханию.

Как бороться:

  • Весной обрезайте поврежденные побеги и замазывайте срезы садовым варом.
  • Используйте биопрепараты: "Лепидоцид", "Битоксибациллин".

Галлица

Три вида этого вредителя (побеговая, цветочная и листовая) повреждают разные части растения.

Как бороться:

  • Профилактические обработки настоем ботвы томатов.
  • Использование натуральных репеллентов: высадите рядом мяту.
  • Весной обработайте кусты инсектицидными биопрепаратами.

Профилактика — залог здоровья крыжовника

  • Ранневесенняя обработка горячей водой (не выше +75°C) уничтожает зимующих вредителей и споры грибков.
  • Регулярное рыхление и мульчирование почвы снижает риск болезней.
  • Своевременная обрезка улучшает вентиляцию кустов и предотвращает загущение.
  • Осенние обработки бордосской жидкостью и фунгицидами помогают подготовить растения к зиме.
  • Чередование препаратов снижает риск привыкания вредителей.

Современные методы защиты крыжовника позволяют не только избежать химии, но и значительно снизить количество обработок. Главное — вовремя обнаружить проблему и действовать комплексно.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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