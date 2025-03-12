Ни одной ягоды на корм паразитам: рассказываем, как спасти крыжовник от врагов

Крыжовник — одна из самых популярных ягодных культур, но даже современные сорта не застрахованы от болезней и вредителей. Несмотря на селекционные достижения, устойчивость к грибковым инфекциям и насекомым остается серьезным вызовом для садоводов.
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник
Однако есть и хорошие новости: существует множество эффективных методов защиты, включая биологические, народные и современные препараты.
Разберем самые распространенные болезни и вредителей крыжовника, а также узнаем, какие профилактические меры помогут сохранить урожай без лишних хлопот.
Самые опасные болезни крыжовника
Мучнистая роса
Главный враг крыжовника, способный уничтожить урожай в течение сезона. Грибок поражает листья, побеги и даже ягоды, покрывая их белым налетом, который со временем темнеет.
Как бороться:
Осенью убирайте опавшие листья, рыхлите почву.
Весной обрабатывайте кусты горячей водой (+70…+75°C) до начала вегетации.
Используйте биофунгициды и народные средства: раствор соды и мыла (50 г соды, 50 г мыла на 10 л воды).
В крайних случаях применяйте системные фунгициды, но не позже, чем за 2 недели до сбора урожая.
Ржавчина
Вызывает появление оранжевых пятен на листьях, что ведет к их преждевременному опаданию. Особенно активна во влажные сезоны.
Как бороться:
Ранней весной и осенью опрыскивайте крыжовник 1%-ной бордосской жидкостью.
В течение сезона проводите 3-4 обработки биопрепаратами.
Удаляйте растительные остатки, в которых могут сохраняться споры грибка.
Антракноз и септориоз
Обе болезни поражают листья, вызывая пятнистость и ослабление кустов. В запущенных случаях растения могут полностью сбросить листву, что сказывается на зимовке.
Как бороться:
Проводите санитарную обрезку и мульчирование.
Обрабатывайте кусты медным купоросом (50 г на 10 л воды).
Для профилактики используйте микроэлементы: бор, медь, марганец.
Мозаика
Вирусное заболевание, проявляющееся желтыми узорами на листьях. Лечение невозможно — пораженные кусты нужно срочно удалять.
Вредители крыжовника и методы борьбы
Тля
Одна из самых распространенных проблем. Колонии тли высасывают сок из листьев, вызывая их скручивание и деформацию.
Как бороться:
Удалите муравейники, так как муравьи разносят тлю.
Обрабатывайте крыжовник мыльным раствором (250 г хозяйственного мыла на 10 л воды).
Применяйте инсектициды или биопрепараты (например, "Фитоверм").
Гусеницы
Различные виды гусениц могут полностью съесть листья крыжовника за несколько дней.
Как бороться:
Ручной сбор и использование феромонных ловушек.
Обработка настоем золы (3 кг на 10 л воды, настаивать 2 дня).
Инсектициды в случае массового нашествия.
Стеклянница
Гусеницы этого вредителя поедают сердцевину побегов, что приводит к их засыханию.
Как бороться:
Весной обрезайте поврежденные побеги и замазывайте срезы садовым варом.