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Посадили один раз — собираете урожай 8 лет: клубника, которая не разочарует

2:41
Садоводство

Выращивать клубнику и не пересаживать её каждые 2-3 года? Это возможно! Сорта-гиганты, способные плодоносить 5-8 лет, завоёвывают сердца садоводов.

Фермер с ящиком клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер с ящиком клубники

Они радуют не только мощными кустами и сильной корневой системой, но и огромными ягодами, достигающими 100-120 граммов. Некоторые экземпляры даже бьют рекорды — до 170 г!

Лучшие сорта клубники-долгожителя

1. Кисс-Неллис — мощный куст и ягоды-рекордсмены

Этот сорт известен своими крупными ягодами (до 170 г) и устойчивостью к болезням. Плодоносит до 8 лет, давая по 1,5 кг ягод с куста.

2. Камрад-Победитель — любимец садоводов

Немецкий сорт, сочетающий крупноплодность и сладкий вкус. Первая волна плодов — до 100 г, стабильное плодоношение до 7 лет.

3. Гигант Джорнея — американский гость в садах

Выведен в США, но хорошо адаптируется к разным климатическим зонам. Урожайность — 1,5 кг с куста, на одном месте может расти до 8 лет.

4. Тудла — испанский гигант с растянутым плодоношением

Ягоды до 100 г, плотные, сладкие. Главное — не перекармливать азотом, иначе потеряется плотность. Отличается высокой устойчивостью.

5. Лорд — английская классика

Сорт с огромными кустами и урожаем до 2 кг с растения. Цветение позднее, что защищает от весенних заморозков. Может плодоносить до 10 лет!

6. Гигантелла-Максима — признанный фаворит садоводов

Голландский сорт с ягодами до 120 г, плотной мякотью и сладким вкусом. На одном месте растёт 4 года, но не боится пересадки в любое время сезона.

7. Чамора Туруси — японская легенда

Сорт с ягодами до 150 г и урожайностью 1,2 кг с куста. Максимальный размер плодов — на 2-3-й год, но стабильное плодоношение — до 8 лет.

Что важно знать?

Все крупноплодные сорта требуют больше места — схема посадки 50х50 см или даже 60х60 см. Максимальный урожай приходится на 2-4-й год, но даже на 5-7-й год ягоды остаются внушительными.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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