Мусор, который спасёт урожай: 6 неожиданных способов улучшить почву бесплатно

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В современном мире осознание важности устойчивого образа жизни и вторичной переработки становится все более актуальным. Но помимо того, что мы можем переработать и сдать на утилизацию, есть еще множество «мусорных» продуктов, которые могут значительно улучшить ваш огород и помочь растениям расти крепкими и здоровыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Кофейная гуща

Кофейная гуща — это отличный источник азота, который способствует росту растений. Вместо того чтобы выбрасывать использованные кофейные фильтры, добавьте их в компост или рассыпьте прямо под корни растений. Она также помогает улучшить структуру почвы и удерживать влагу. Многие растения, такие как бобы, помидоры и ягоды, особенно благодарны за такой «подарок».

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа является отличным источником кальция, который необходим для здоровья растений. Вы можете измельчить её и добавить в почву или компост. Это особенно полезно для растений, таких как помидоры, которые страдают от расслоения плодов из-за нехватки кальция. Кроме того, скорлупа также помогает отпугнуть некоторых вредителей, таких как слизни и улитки, благодаря своей острым краям.

Овощные очистки и остатки

Очищенные овощи и фрукты часто оказываются в мусорном ведре, но они могут стать отличным удобрением для вашего огорода. Вы можете собирать очистки и остатки от овощей, таких как картофель, морковь, лук и т.д., и добавлять их в компостную кучу. Они перерабатываются в питательную органику, которая улучшит структуру почвы и обеспечит необходимые элементы питания вашему огороду.

Банановые кожуры

Банановые кожуры богаты калием, который является важным элементом для многих растений. Калиум помогает укрепить корни, повысить устойчивость к болезням и улучшить вкус плодов. Вы можете просто закопать кожуру в почву вокруг ваших растений или добавить её в компост для дальнейшего использования. Это простой и эффективный способ обогатить почву.

Скошенная трава

Скошенная трава считается «мусором», но на самом деле является отличным источником азота. Она помогает создать богатый компост и улучшить структуру почвы. Используйте её как мульчу между растениями, чтобы улучшить удержание влаги и подавить сорняки. Однако важно помнить, что скошенная трава должна быть оставленной без пестицидов и гербицидов, чтобы не повредить растениям.

Чёрные чаи и кофейные пакетики

Использованные пакетики чая и кофе также могут быть отличным добавлением для вашего огорода. Они содержат полезные питательные вещества, такие как азот и фосфор. Добавьте их в компост или закопайте в почву, чтобы прекрасно обогатить её. Кроме того, зеленый чай могут немного изменить pH почвы в благоприятном направлении для некоторых растений.

Применяя эти «мусорные» продукты в вашем огороде, вы не только уменьшите количество отходов, но и улучшите качество своей почвы, создавая более здоровую и плодородную среду для ваших растений. Применение таких простых советов поможет вам сэкономить деньги на удобрениях и сделает ваш огород более устойчивым. Так что в следующий раз, когда вы задумаетесь о выбрасывании этих продуктов, подумайте дважды — возможно, они станут настоящими помощниками в вашем садоводстве!

Уточнения

Отхо́ды — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые перерабатываются, утилизируются или захораниваются.

