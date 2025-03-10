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Французские дворики: новая тенденция в оформлении садов летом 2025 года

Садоводство

Французские дворики становятся одной из крупнейших тенденций в садоводстве в этом сезоне, и их элегантный стиль обещает сохранять актуальность в будущие годы. Эти уютные и спокойные пространства идеально подходят для небольших участков и помогут создать атмосферу отдыха в летние месяцы.

С наступлением весны, когда природа вновь пробуждается, садоводы начинают искать вдохновение, и именно в этот период французские дворики активно набирают популярность на Pinterest. Их привлекательность заключается в структурной красоте, обилие зелени, антикварной садовой мебели и старинного камня. Этот классический стиль идеально подходит для отдыха и приема гостей.

Что такое французский дворик?

Французский дворик черпает вдохновение из традиционных французских садов, которые отличаются строгой симметрией, геометрическими формами и аккуратными живыми изгородями. Они часто оборудованы мощеными или гравийными дорожками, а также элегантными элементами декора, такими как кованая мебель, фонтаны и статуи.

По словам Виктории Робинсон, эксперта по продуктам и стилям в Hillarys, «ключевыми компонентами этого стиля являются симметричные планировки, пышные насаждения, такие как лаванда, розы и самшит». Она добавляет, что такие сады создают атмосферу спокойствия, позволяя людям заново соединиться с природой в функциональном и красивом пространстве.

Французские дворики ассоциируются с уютной атмосферой европейских лет, жарким средиземноморским солнцем и ощущением полной расслабленности. Для достижения этого образа не нужно тратить много денег: простые элементы, такие как переработанные терракотовые горшки и вьющиеся лианы, могут преобразить даже самый скромный дворик в уединенное убежище.

Алекс Бриджман, генеральный директор Bridgman, подчеркивает, что «защищенные от непогоды бистро-наборы и стильные ящики для цветов помогут донести до ваших гостей квинтэссенциальный французский шарм».

Если у вас нет бюджета на значительные изменения, не стоит беспокоиться — многие мелкие изменения могут добавить стиль и атмосферу французского дворика. 

Французские дворики — это не просто мимолетная тенденция; они становятся все более популярными в садоводстве. Будете ли вы интегрировать этот стиль в свое собственное пространство? Время для поиска вдохновения пришло!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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