Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей

Компостная куча — настоящий магнит для вредителей. Запах разлагающейся органики привлекает мух, тараканов, крыс и других непрошеных гостей. Чтобы ваш компост приносил только пользу, важно правильно его организовать.
Некоторые пищевые отходы не подходят для компостирования, потому что замедляют процесс разложения и привлекают вредителей:
Чтобы спрятать пищевые отходы и предотвратить появление вредителей, переворачивайте компостную кучу. Поднимите верхний слой (10-15 см) и переложите его так, чтобы нижняя сторона оказалась сверху. Это улучшит аэрацию и ускорит разложение.
Компост должен быть влажным, но не мокрым. Во время затяжных дождей накрывайте его плёнкой или брезентом, чтобы избежать избыточной влаги, которая может вызвать рост плесени и грибков.
Если вредители всё же остаются проблемой, вместо кучи используйте закрытый контейнер с тканевой или геотекстильной подкладкой. Так компост будет защищён от проникновения нежелательных созданий.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать безопасный, эффективный и чистый компост, который пойдёт на пользу вашему саду!
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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