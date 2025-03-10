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Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей

2:16
Садоводство

Компостная куча — настоящий магнит для вредителей. Запах разлагающейся органики привлекает мух, тараканов, крыс и других непрошеных гостей. Чтобы ваш компост приносил только пользу, важно правильно его организовать.

Компост
Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компост

Что нельзя бросать в компост?

Некоторые пищевые отходы не подходят для компостирования, потому что замедляют процесс разложения и привлекают вредителей:

  • Мясо, кости и рыба — источник неприятного запаха и приманка для крыс.
  • Молочные продукты и масла — плохо разлагаются и вызывают появление плесени.
  • Содержимое кошачьего лотка — может стать рассадником опасных паразитов.

Регулярное переворачивание — залог безопасности

Чтобы спрятать пищевые отходы и предотвратить появление вредителей, переворачивайте компостную кучу. Поднимите верхний слой (10-15 см) и переложите его так, чтобы нижняя сторона оказалась сверху. Это улучшит аэрацию и ускорит разложение.

Контроль влажности

Компост должен быть влажным, но не мокрым. Во время затяжных дождей накрывайте его плёнкой или брезентом, чтобы избежать избыточной влаги, которая может вызвать рост плесени и грибков.

Натуральные способы защиты от вредителей

  • Диатомит — присыпайте им компостные слои толщиной 10-15 см. Он безопасен для полезных червей и личинок, но губителен для вредителей.
  • Кайенский перец — отпугивает грызунов и насекомых.
  • Эфирные масла (кедровое, эвкалиптовое, лемонграсс) — их резкий запах отпугнёт нежелательных гостей.
  • Перечная мята — посадите её рядом с компостной зоной, чтобы мыши обходили это место стороной.

Альтернатива: компостный контейнер

Если вредители всё же остаются проблемой, вместо кучи используйте закрытый контейнер с тканевой или геотекстильной подкладкой. Так компост будет защищён от проникновения нежелательных созданий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать безопасный, эффективный и чистый компост, который пойдёт на пользу вашему саду!

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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