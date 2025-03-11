Пустоцветы на огурцах — это нормально? Разбираемся в причинах

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда на кустах огурцов появляются только цветки без завязей, это вызывает у огородников тревогу. Ведь пустоцветы не дают плодов, а значит, урожая можно так и не дождаться. Чтобы исправить ситуацию, разберёмся в причинах проблемы и способах её устранения.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огурцы, завязи

1. Недостаток влаги и неправильный полив

Огурцы — влаголюбивая культура. Если почва слишком сухая, цветки не получают нужного питания, а завязи засыхают. Однако и избыточный полив может привести к загниванию корней.

Как исправить:

Поливать ранним утром или вечером, чтобы влага не испарялась.

Держать почву всегда увлажнённой, но без застоя воды.

2. Проблемы с опылением

Для формирования завязей необходимо, чтобы пыльца с мужских цветков попала на женские. Если на участке мало пчёл или шмелей, опыление не происходит, и плоды не завязываются.

Как исправить:

Привлекать насекомых с помощью высадки рядом с огурцами мёдопродуктивных растений (фацелии, укропа, базилика).

Если пчёл нет, проводить искусственное опыление кисточкой.

В теплицах сажать самоопыляемые гибриды.

3. Ошибки в удобрениях

Нехватка или избыток питательных веществ может негативно сказаться на завязях:

Дефицит азота ослабляет растения, препятствуя цветению.

Избыток азота приводит к тому, что куст начинает наращивать листья, но не даёт плодов.

Как исправить:

Вносить азотные удобрения в меру, не перекармливать.

Для стимуляции завязей использовать калийно-фосфорные подкормки.

4. Резкие перепады температур

Огурцы плохо реагируют на сильные скачки температуры. Если днём жарко, а ночью холодно, растения испытывают стресс и начинают выбрасывать пустоцветы.

Как исправить:

Оптимальная температура днём 22-26°C, ночью не ниже 18°C.

В прохладные ночи накрывать растения в открытом грунте.

5. Плохое освещение

Если грядки находятся в тени, растение тратит силы на рост зелени, но не образует завязей.

Как исправить:

Высаживать огурцы на солнечных местах.

В теплицах использовать дополнительное освещение в пасмурные дни.

Как избежать пустоцветов?

Чтобы наслаждаться обильным урожаем огурцов, соблюдайте несколько правил:

Поливайте по расписанию, не заливая и не пересушивая почву.

Удобрения вносите сбалансировано, не перекармливая азотом.

Следите за температурой, особенно ночью.

При недостатке насекомых опыляйте вручную.

Размещайте грядки на солнечных местах.

Если придерживаться этих рекомендаций, огурцы обязательно порадуют вас вкусными и сочными плодами!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

