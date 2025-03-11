Пустоцветы на огурцах — это нормально? Разбираемся в причинах

Когда на кустах огурцов появляются только цветки без завязей, это вызывает у огородников тревогу. Ведь пустоцветы не дают плодов, а значит, урожая можно так и не дождаться. Чтобы исправить ситуацию, разберёмся в причинах проблемы и способах её устранения.
Огурцы — влаголюбивая культура. Если почва слишком сухая, цветки не получают нужного питания, а завязи засыхают. Однако и избыточный полив может привести к загниванию корней.
Как исправить:
Для формирования завязей необходимо, чтобы пыльца с мужских цветков попала на женские. Если на участке мало пчёл или шмелей, опыление не происходит, и плоды не завязываются.
Как исправить:
Нехватка или избыток питательных веществ может негативно сказаться на завязях:
Как исправить:
Огурцы плохо реагируют на сильные скачки температуры. Если днём жарко, а ночью холодно, растения испытывают стресс и начинают выбрасывать пустоцветы.
Как исправить:
Если грядки находятся в тени, растение тратит силы на рост зелени, но не образует завязей.
Как исправить:
Чтобы наслаждаться обильным урожаем огурцов, соблюдайте несколько правил:
Если придерживаться этих рекомендаций, огурцы обязательно порадуют вас вкусными и сочными плодами!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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