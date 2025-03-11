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Пустоцветы на огурцах — это нормально? Разбираемся в причинах

3:04
Садоводство

Когда на кустах огурцов появляются только цветки без завязей, это вызывает у огородников тревогу. Ведь пустоцветы не дают плодов, а значит, урожая можно так и не дождаться. Чтобы исправить ситуацию, разберёмся в причинах проблемы и способах её устранения.

Огурцы, завязи
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы, завязи

1. Недостаток влаги и неправильный полив

Огурцы — влаголюбивая культура. Если почва слишком сухая, цветки не получают нужного питания, а завязи засыхают. Однако и избыточный полив может привести к загниванию корней.

Как исправить:

  • Поливать ранним утром или вечером, чтобы влага не испарялась.
  • Держать почву всегда увлажнённой, но без застоя воды.

2. Проблемы с опылением

Для формирования завязей необходимо, чтобы пыльца с мужских цветков попала на женские. Если на участке мало пчёл или шмелей, опыление не происходит, и плоды не завязываются.

Как исправить:

  • Привлекать насекомых с помощью высадки рядом с огурцами мёдопродуктивных растений (фацелии, укропа, базилика).
  • Если пчёл нет, проводить искусственное опыление кисточкой.
  • В теплицах сажать самоопыляемые гибриды.

3. Ошибки в удобрениях

Нехватка или избыток питательных веществ может негативно сказаться на завязях:

  • Дефицит азота ослабляет растения, препятствуя цветению.
  • Избыток азота приводит к тому, что куст начинает наращивать листья, но не даёт плодов.

Как исправить:

  • Вносить азотные удобрения в меру, не перекармливать.
  • Для стимуляции завязей использовать калийно-фосфорные подкормки.

4. Резкие перепады температур

Огурцы плохо реагируют на сильные скачки температуры. Если днём жарко, а ночью холодно, растения испытывают стресс и начинают выбрасывать пустоцветы.

Как исправить:

  • Оптимальная температура днём 22-26°C, ночью не ниже 18°C.
  • В прохладные ночи накрывать растения в открытом грунте.

5. Плохое освещение

Если грядки находятся в тени, растение тратит силы на рост зелени, но не образует завязей.

Как исправить:

  • Высаживать огурцы на солнечных местах.
  • В теплицах использовать дополнительное освещение в пасмурные дни.

Как избежать пустоцветов?

Чтобы наслаждаться обильным урожаем огурцов, соблюдайте несколько правил:

  • Поливайте по расписанию, не заливая и не пересушивая почву.
  • Удобрения вносите сбалансировано, не перекармливая азотом.
  • Следите за температурой, особенно ночью.
  • При недостатке насекомых опыляйте вручную.
  • Размещайте грядки на солнечных местах.

Если придерживаться этих рекомендаций, огурцы обязательно порадуют вас вкусными и сочными плодами!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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