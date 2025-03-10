Как получить хороший урожай на затенённом участке? Эти 5 культур не подведут

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не у всех садоводов участки идеально освещены солнцем. Иногда затенённые уголки кажутся бесполезными, но это не так! Есть овощи, которые не только выживают в условиях недостатка света, но и дают отличный урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

Вот 5 лучших культур для тени, которые помогут вам использовать каждый сантиметр участка с пользой.

1. Шпинат — чемпион по теневыносливости

Шпинат отлично растёт в прохладных, тенистых местах, особенно весной и осенью. Ему не требуется много солнца, а регулярный сбор молодых листьев стимулирует новые побеги. Кроме того, эта культура богата витаминами и минералами.

2. Листовой салат — нежная зелень без горечи

Салат не любит жару — на солнце его листья могут стать горькими и жёсткими. В тени же он остаётся нежным, а урожай можно собирать постепенно, срезая листья по мере роста.

3. Капуста — терпеливый овощ

Эта культура спокойно переносит недостаток света и даже становится вкуснее, если созревает медленно. В тени особенно хорошо растут пекинская капуста и брокколи — они не вытягиваются и формируют плотные головки.

4. Свекла — корнеплоды и зелень в одном растении

Свекла легко адаптируется к полутени. Корнеплоды развиваются медленнее, но ботва остаётся сочной и вкусной. Отличный вариант для тех, кто любит добавлять свежие листья в салаты.

5. Лук-батун — ароматная зелень без капризов

Этот лук не нуждается в ярком свете и прекрасно растёт в тени. Он холодоустойчив, даёт нежное перо и почти не требует ухода.

Даже если на вашем участке мало солнца, это не повод отказываться от овощей. Эти культуры покажут отличный результат и подарят вам свежий урожай без лишних хлопот!

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

