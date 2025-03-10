Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таджикский плов в казане — рассыпчатый, ароматный и невероятно вкусный
Валитесь с ног, но не можете уснуть? Эти простые трюки, помогут вам заснуть за 5 минут
Это бюджетное средство для мытья посуды уделало дорогие аналоги
Ям на дорогах больше не будет: появляется асфальт, который лечит сам себя
Торговые войны и инфляция: почему бренды отказываются от повышения цен
Эпидемия среди птиц: вирус убивает дроздов, и он ближе, чем кажется — но вы можете помочь
Бородин подал заявление на Пугачёву в СК, обвинив певицу в подготовке покушения
Йога, которая сжигает калории: попробуйте новый формат тренировок
Лучшие альтернативы пластическим операциям, которые станут хитом в 2025 году

Как получить хороший урожай на затенённом участке? Эти 5 культур не подведут

2:01
Садоводство

Не у всех садоводов участки идеально освещены солнцем. Иногда затенённые уголки кажутся бесполезными, но это не так! Есть овощи, которые не только выживают в условиях недостатка света, но и дают отличный урожай.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Вот 5 лучших культур для тени, которые помогут вам использовать каждый сантиметр участка с пользой.

1. Шпинат — чемпион по теневыносливости

Шпинат отлично растёт в прохладных, тенистых местах, особенно весной и осенью. Ему не требуется много солнца, а регулярный сбор молодых листьев стимулирует новые побеги. Кроме того, эта культура богата витаминами и минералами.

2. Листовой салат — нежная зелень без горечи

Салат не любит жару — на солнце его листья могут стать горькими и жёсткими. В тени же он остаётся нежным, а урожай можно собирать постепенно, срезая листья по мере роста.

3. Капуста — терпеливый овощ

Эта культура спокойно переносит недостаток света и даже становится вкуснее, если созревает медленно. В тени особенно хорошо растут пекинская капуста и брокколи — они не вытягиваются и формируют плотные головки.

4. Свекла — корнеплоды и зелень в одном растении

Свекла легко адаптируется к полутени. Корнеплоды развиваются медленнее, но ботва остаётся сочной и вкусной. Отличный вариант для тех, кто любит добавлять свежие листья в салаты.

5. Лук-батун — ароматная зелень без капризов

Этот лук не нуждается в ярком свете и прекрасно растёт в тени. Он холодоустойчив, даёт нежное перо и почти не требует ухода.

Даже если на вашем участке мало солнца, это не повод отказываться от овощей. Эти культуры покажут отличный результат и подарят вам свежий урожай без лишних хлопот!

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Красота и стиль
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Последние материалы
Таджикский плов в казане — рассыпчатый, ароматный и невероятно вкусный
Валитесь с ног, но не можете уснуть? Эти простые трюки, помогут вам заснуть за 5 минут
Это бюджетное средство для мытья посуды уделало дорогие аналоги
Как получить хороший урожай на затенённом участке? Эти 5 культур не подведут
В Германии обеспокоились из-за возможности вывода из строя всего флота F-35
Ям на дорогах больше не будет: появляется асфальт, который лечит сам себя
Торговые войны и инфляция: почему бренды отказываются от повышения цен
Эпидемия среди птиц: вирус убивает дроздов, и он ближе, чем кажется — но вы можете помочь
Бородин подал заявление на Пугачёву в СК, обвинив певицу в подготовке покушения
Йога, которая сжигает калории: попробуйте новый формат тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.