Мульчирование травой: польза или вред? Главное правило дачников
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Скошенная трава — один из самых доступных и полезных вариантов мульчи. Её используют для однолетников, клубники, приствольных кругов деревьев, а также для мульчирования газонов.
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выжигание травы
Почему скошенная трава так полезна?
- Богата азотом — питает почву и ускоряет рост растений.
- Быстро разлагается — согревает грядки и насыщает их полезными веществами.
- Содержит сенную палочку — природный антибиотик-фунгицид, который защищает растения от болезней.
Но чтобы трава приносила только пользу, важно соблюдать несколько правил.
5 правил мульчирования травой
- Подсушите и измельчите траву перед использованием, чтобы избежать загнивания.
- Не укладывайте мульчу вплотную к стеблям и листьям растений — это может привести к их поражению грибками.
- Периодически ворошите слой мульчи, чтобы улучшить воздухообмен.
- Во время затяжных дождей убирайте мульчу с грядок, иначе растения могут загнить.
- Не используйте траву, обработанную гербицидами - она может навредить посадкам.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы превратите скошенную траву в эффективное удобрение и защиту для растений!
Уточнения
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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