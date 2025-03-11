Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот континент манит: командировки в страны Европы и СНГ бьют рекорды — узнайте, в чем причина ажиотажа
Аналитики предсказывают новый виток цен на пальмовое масло
Как избежать беспорядка в ванной? Выбираем правильные полки
Мусор, который спасёт урожай: 6 неожиданных способов улучшить почву бесплатно
Ракинг творит чудеса: 5 причин начать ходить с утяжеленным рюкзаком уже сегодня
Больше никаких долгих ремонтов: план обновления интерьера за 48 часов
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Забытый вкус: готовим спагетти с тунцом по рецепту из 90-х — пальчики оближешь!
Забыли дома документы? Госуслуги решат вашу проблему за несколько секунд

Мульчирование травой: польза или вред? Главное правило дачников

1:16
Садоводство

Скошенная трава — один из самых доступных и полезных вариантов мульчи. Её используют для однолетников, клубники, приствольных кругов деревьев, а также для мульчирования газонов.

Выжигание травы
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выжигание травы

Почему скошенная трава так полезна?

  • Богата азотом — питает почву и ускоряет рост растений.
  • Быстро разлагается — согревает грядки и насыщает их полезными веществами.
  • Содержит сенную палочку — природный антибиотик-фунгицид, который защищает растения от болезней.

Но чтобы трава приносила только пользу, важно соблюдать несколько правил.

5 правил мульчирования травой

  1. Подсушите и измельчите траву перед использованием, чтобы избежать загнивания.
  2. Не укладывайте мульчу вплотную к стеблям и листьям растений — это может привести к их поражению грибками.
  3. Периодически ворошите слой мульчи, чтобы улучшить воздухообмен.
  4. Во время затяжных дождей убирайте мульчу с грядок, иначе растения могут загнить.
  5. Не используйте траву, обработанную гербицидами - она может навредить посадкам.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы превратите скошенную траву в эффективное удобрение и защиту для растений!

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вы теряете не жир, а время: как гулять, чтобы реально худеть
Новости спорта
Вы теряете не жир, а время: как гулять, чтобы реально худеть Аудио 
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
Как избавиться от седины за секунды — и без похода в салон
Красота и стиль
Как избавиться от седины за секунды — и без похода в салон Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Последние материалы
Этот континент манит: командировки в страны Европы и СНГ бьют рекорды — узнайте, в чем причина ажиотажа
Мульчирование травой: польза или вред? Главное правило дачников
Аналитики предсказывают новый виток цен на пальмовое масло
Как избежать беспорядка в ванной? Выбираем правильные полки
Мусор, который спасёт урожай: 6 неожиданных способов улучшить почву бесплатно
Ракинг творит чудеса: 5 причин начать ходить с утяжеленным рюкзаком уже сегодня
Больше никаких долгих ремонтов: план обновления интерьера за 48 часов
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Забытый вкус: готовим спагетти с тунцом по рецепту из 90-х — пальчики оближешь!
Забыли дома документы? Госуслуги решат вашу проблему за несколько секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.