Мульчирование травой: польза или вред? Главное правило дачников

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Скошенная трава — один из самых доступных и полезных вариантов мульчи. Её используют для однолетников, клубники, приствольных кругов деревьев, а также для мульчирования газонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выжигание травы

Почему скошенная трава так полезна?

Богата азотом — питает почву и ускоряет рост растений.

— питает почву и ускоряет рост растений. Быстро разлагается — согревает грядки и насыщает их полезными веществами.

— согревает грядки и насыщает их полезными веществами. Содержит сенную палочку — природный антибиотик-фунгицид, который защищает растения от болезней.

Но чтобы трава приносила только пользу, важно соблюдать несколько правил.

5 правил мульчирования травой

Подсушите и измельчите траву перед использованием, чтобы избежать загнивания. Не укладывайте мульчу вплотную к стеблям и листьям растений — это может привести к их поражению грибками. Периодически ворошите слой мульчи, чтобы улучшить воздухообмен. Во время затяжных дождей убирайте мульчу с грядок, иначе растения могут загнить. Не используйте траву, обработанную гербицидами - она может навредить посадкам.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы превратите скошенную траву в эффективное удобрение и защиту для растений!

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

