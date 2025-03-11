Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней

Огурцы бывают разные: скороспелые и поздние, урожайные и не очень. Но среди них есть один особенный сорт, который сочетает в себе всё самое лучшее — быструю отдачу, щедрый урожай и невероятный вкус.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огурцы

Сосед, скорее всего, не поделится секретом, но уже через 40 дней после появления всходов вы сможете собирать ведрами свежие хрустящие огурчики.

Почему этот сорт — находка для дачников?

Скороспелость — первые плоды можно собирать уже через 40 дней.

— первые плоды можно собирать уже через 40 дней. Высокий урожай — при правильном уходе грядка будет усыпана огурцами.

— при правильном уходе грядка будет усыпана огурцами. Устойчивость к болезням — растение не боится большинства типичных инфекций.

— растение не боится большинства типичных инфекций. Неприхотливость — отлично растёт как в открытом грунте, так и в теплице.

Как вырастить рекордный урожай?

Чтобы получить максимум плодов, важно соблюдать несколько правил:

Подготовьте грядку — почва должна быть плодородной, хорошо дренированной. Регулярно подкармливайте — огурцам нужны питательные вещества для активного роста. Обильно поливайте — не допускайте пересыхания почвы. Мульчируйте грядки — это сохранит влагу и защитит от сорняков. Обеспечьте вентиляцию в теплице — огурцы не любят резких перепадов температуры.

Применяя эти нехитрые приёмы, уже через полтора месяца можно наслаждаться хрустящими, сочными и ароматными огурчиками.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

