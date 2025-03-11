Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Огурцы бывают разные: скороспелые и поздние, урожайные и не очень. Но среди них есть один особенный сорт, который сочетает в себе всё самое лучшее — быструю отдачу, щедрый урожай и невероятный вкус.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы
Сосед, скорее всего, не поделится секретом, но уже через 40 дней после появления всходов вы сможете собирать ведрами свежие хрустящие огурчики.
Почему этот сорт — находка для дачников?
- Скороспелость — первые плоды можно собирать уже через 40 дней.
- Высокий урожай — при правильном уходе грядка будет усыпана огурцами.
- Устойчивость к болезням — растение не боится большинства типичных инфекций.
- Неприхотливость — отлично растёт как в открытом грунте, так и в теплице.
Как вырастить рекордный урожай?
Чтобы получить максимум плодов, важно соблюдать несколько правил:
- Подготовьте грядку — почва должна быть плодородной, хорошо дренированной.
- Регулярно подкармливайте — огурцам нужны питательные вещества для активного роста.
- Обильно поливайте — не допускайте пересыхания почвы.
- Мульчируйте грядки — это сохранит влагу и защитит от сорняков.
- Обеспечьте вентиляцию в теплице — огурцы не любят резких перепадов температуры.
Применяя эти нехитрые приёмы, уже через полтора месяца можно наслаждаться хрустящими, сочными и ароматными огурчиками.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*