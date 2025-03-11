Как вырастить брокколи, которая даст щедрый урожай? Простые правила

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Брокколи — это не только источник витаминов, но и неприхотливая культура, которая при правильном уходе даёт щедрый урожай. Главное — выбрать устойчивый сорт и соблюдать основные правила выращивания.

Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брокколи

1. Обработка семян перед посадкой

Чтобы повысить всхожесть, перед посевом обработайте семена:

Отберите только крупные, без повреждений.

Замочите их в слабом растворе марганцовки.

Подсушите перед посадкой.

2. Посев семян на рассаду

Семена можно посадить в контейнеры или торфяные стаканчики:

Глубина посадки — не более 1 см.

Расстояние между семенами — 2-3 см.

После полива накройте плёнкой и поставьте в солнечное место.

Когда появятся всходы, укрытие снимают. Пикировку в отдельные ёмкости проводят после появления 2-3 настоящих листочков.

3. Пересадка в открытый грунт

Грядка должна быть солнечной и защищённой от сквозняков.

Перед посадкой обогатите землю компостом.

Расстояние между растениями — 30 см, между рядами — 50 см.

4. Уход за брокколи

Рыхление почвы — улучшает доступ кислорода и влаги.

— улучшает доступ кислорода и влаги. Прополка и окучивание — защищает от сорняков и укрепляет корневую систему.

— защищает от сорняков и укрепляет корневую систему. Полив — раз в 6-7 дней, лучше утром или вечером. Почва должна пропитываться на глубину 12-15 см. В жару можно дополнительно опрыскивать листья.

5. Подкормка для хорошего урожая

Через 2 недели после посадки — азотные удобрения.

— азотные удобрения. Через 3 недели — селитра.

— селитра. Через месяц после второй подкормки — калийно-фосфатные удобрения.

Если соблюдать эти рекомендации, брокколи вырастет крепкой, сочной и богатой витаминами.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

