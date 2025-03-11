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Как вырастить брокколи, которая даст щедрый урожай? Простые правила

1:58
Садоводство

Брокколи — это не только источник витаминов, но и неприхотливая культура, которая при правильном уходе даёт щедрый урожай. Главное — выбрать устойчивый сорт и соблюдать основные правила выращивания.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

1. Обработка семян перед посадкой

Чтобы повысить всхожесть, перед посевом обработайте семена:

  • Отберите только крупные, без повреждений.
  • Замочите их в слабом растворе марганцовки.
  • Подсушите перед посадкой.

2. Посев семян на рассаду

Семена можно посадить в контейнеры или торфяные стаканчики:

  • Глубина посадки — не более 1 см.
  • Расстояние между семенами — 2-3 см.
  • После полива накройте плёнкой и поставьте в солнечное место.

Когда появятся всходы, укрытие снимают. Пикировку в отдельные ёмкости проводят после появления 2-3 настоящих листочков.

3. Пересадка в открытый грунт

  • Грядка должна быть солнечной и защищённой от сквозняков.
  • Перед посадкой обогатите землю компостом.
  • Расстояние между растениями — 30 см, между рядами — 50 см.

4. Уход за брокколи

  • Рыхление почвы — улучшает доступ кислорода и влаги.
  • Прополка и окучивание — защищает от сорняков и укрепляет корневую систему.
  • Полив — раз в 6-7 дней, лучше утром или вечером. Почва должна пропитываться на глубину 12-15 см. В жару можно дополнительно опрыскивать листья.

5. Подкормка для хорошего урожая

  • Через 2 недели после посадки — азотные удобрения.
  • Через 3 недели — селитра.
  • Через месяц после второй подкормки — калийно-фосфатные удобрения.

Если соблюдать эти рекомендации, брокколи вырастет крепкой, сочной и богатой витаминами.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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