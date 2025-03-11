Как вырастить брокколи, которая даст щедрый урожай? Простые правила
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Брокколи — это не только источник витаминов, но и неприхотливая культура, которая при правильном уходе даёт щедрый урожай. Главное — выбрать устойчивый сорт и соблюдать основные правила выращивания.
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи
1. Обработка семян перед посадкой
Чтобы повысить всхожесть, перед посевом обработайте семена:
- Отберите только крупные, без повреждений.
- Замочите их в слабом растворе марганцовки.
- Подсушите перед посадкой.
2. Посев семян на рассаду
Семена можно посадить в контейнеры или торфяные стаканчики:
- Глубина посадки — не более 1 см.
- Расстояние между семенами — 2-3 см.
- После полива накройте плёнкой и поставьте в солнечное место.
Когда появятся всходы, укрытие снимают. Пикировку в отдельные ёмкости проводят после появления 2-3 настоящих листочков.
3. Пересадка в открытый грунт
- Грядка должна быть солнечной и защищённой от сквозняков.
- Перед посадкой обогатите землю компостом.
- Расстояние между растениями — 30 см, между рядами — 50 см.
4. Уход за брокколи
- Рыхление почвы — улучшает доступ кислорода и влаги.
- Прополка и окучивание — защищает от сорняков и укрепляет корневую систему.
- Полив — раз в 6-7 дней, лучше утром или вечером. Почва должна пропитываться на глубину 12-15 см. В жару можно дополнительно опрыскивать листья.
5. Подкормка для хорошего урожая
- Через 2 недели после посадки — азотные удобрения.
- Через 3 недели — селитра.
- Через месяц после второй подкормки — калийно-фосфатные удобрения.
Если соблюдать эти рекомендации, брокколи вырастет крепкой, сочной и богатой витаминами.
Уточнения
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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