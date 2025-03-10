Рябина перед домом — украшение или защита от плохой энергии

Рябина перед домом — не просто украшение участка. Считается, что это дерево защищает жильё от негативной энергии, а его ягоды — настоящая природная аптека.
Из рябины можно готовить полезное варенье с низким содержанием сахара. А ещё - ароматные настойки, которые не только вкусны, но и содержат массу витаминов.
Сушёные ягоды рябины — отличный ингредиент для отвара, который:
Важно: сушить ягоды нужно при температуре не выше 75 °C, иначе они потеряют полезные свойства.
Ягоды рябины можно использовать в уходе за кожей. Маски на их основе обладают омолаживающим эффектом, улучшают тон лица и подтягивают кожу.
Рябина противопоказана людям с повышенной кислотностью желудка и язвой, поэтому перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.
Так что посадить рябину у дома — отличная идея. Это не только защита от негативной энергии, но и кладезь полезных веществ!
Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).
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