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Рябина перед домом — украшение или защита от плохой энергии

1:24
Садоводство

Рябина перед домом — не просто украшение участка. Считается, что это дерево защищает жильё от негативной энергии, а его ягоды — настоящая природная аптека.

рябина
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рябина

1. Диетическое варенье и настойки

Из рябины можно готовить полезное варенье с низким содержанием сахара. А ещё - ароматные настойки, которые не только вкусны, но и содержат массу витаминов.

2. Лечебные свойства рябины

Сушёные ягоды рябины — отличный ингредиент для отвара, который:

  • улучшает пищеварение и выводит токсины,
  • помогает при ревматизме, головных болях и гипертонии,
  • снижает риск развития атеросклероза.

Важно: сушить ягоды нужно при температуре не выше 75 °C, иначе они потеряют полезные свойства.

3. Натуральная косметика из рябины

Ягоды рябины можно использовать в уходе за кожей. Маски на их основе обладают омолаживающим эффектом, улучшают тон лица и подтягивают кожу.

Важно знать!

Рябина противопоказана людям с повышенной кислотностью желудка и язвой, поэтому перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Так что посадить рябину у дома — отличная идея. Это не только защита от негативной энергии, но и кладезь полезных веществ!

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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