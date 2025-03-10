Тля, мошки и луковая муха исчезнут, если опрыскать растения этим средством

Знаете ли вы, что обычный нашатырный спирт — настоящее сокровище для растений? Это не только удобрение, но и эффективное средство против вредителей. Лук, томаты, комнатные цветы — всем им этот раствор может принести огромную пользу.
Если перья лука стали бледными или желтоватыми, значит, растению не хватает азота. Восполнить дефицит поможет простая подкормка:
Но на этом польза не заканчивается! Такой раствор также защищает лук от луковой мухи — одного из самых коварных вредителей.
Тля не выносит паров аммиака, поэтому для её уничтожения можно использовать такой состав:
Опрыскайте растения этим средством — вредители быстро исчезнут.
Когда высаживаете рассаду томатов, полейте лунки слабым раствором нашатыря. Это отпугнёт проволочника и обеззаразит почву, предотвращая появление вредителей.
Нашатырь полезен не только на грядках, но и дома. Если в горшках завелись мошки, используйте этот раствор:
Особенно хорошо реагируют на такую подкормку лилии, клематисы и герань.
Если хотите усилить эффект, можно припудрить землю в горшках молотым красным чили или чёрным перцем. Это натуральный способ отпугнуть насекомых.
Простые, но эффективные методы с нашатырным спиртом помогут вам вырастить здоровые растения и защитить их от вредителей без вредных химикатов!
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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