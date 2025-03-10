Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить вкус и текстуру котлет? Простая замена, которая вас удивит
Висячее чудо: почему паучье растение покоряет сердца цветоводов
Кухонный лайфхак, который взорвал интернет: ваша духовка засверкает без лишних усилий
Замораживаю бекон по-умному — и он свежий даже через полгода
Три причины, почему ваша кошка стала громко мяукать
Метод SMART: как реально сократить алкоголь в своей жизни и не сорваться
Угольная зола больше не мусор: в России научились добывать металл из отходов
Как римляне вдохновили создание современного чизкейка: путешествие в прошлое
Рольф запустит собственную марку: доступные автомобили для массового потребителя

Тля, мошки и луковая муха исчезнут, если опрыскать растения этим средством

2:18
Садоводство

Знаете ли вы, что обычный нашатырный спирт — настоящее сокровище для растений? Это не только удобрение, но и эффективное средство против вредителей. Лук, томаты, комнатные цветы — всем им этот раствор может принести огромную пользу.

Томат
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томат

1. Лук и его главный враг

Если перья лука стали бледными или желтоватыми, значит, растению не хватает азота. Восполнить дефицит поможет простая подкормка:

  • 3 столовые ложки нашатырного спирта растворите в 10 литрах воды.
  • Поливайте грядки вечером, чтобы удобрение лучше усвоилось.

Но на этом польза не заканчивается! Такой раствор также защищает лук от луковой мухи — одного из самых коварных вредителей.

2. Избавление от тли

Тля не выносит паров аммиака, поэтому для её уничтожения можно использовать такой состав:

  • 50 мл нашатырного спирта на 10 литров воды,
  • 1/4 куска хозяйственного мыла, натёртого на тёрке (чтобы раствор лучше прилипал к листьям).

Опрыскайте растения этим средством — вредители быстро исчезнут.

3. Как защитить томаты от проволочника?

Когда высаживаете рассаду томатов, полейте лунки слабым раствором нашатыря. Это отпугнёт проволочника и обеззаразит почву, предотвращая появление вредителей.

4. Спасение комнатных растений от мошек

Нашатырь полезен не только на грядках, но и дома. Если в горшках завелись мошки, используйте этот раствор:

  • 25 мл нашатырного спирта на 2 литра отстоянной воды.
  • Полейте почву, избегая попадания на листья.

Особенно хорошо реагируют на такую подкормку лилии, клематисы и герань.

5. Перец против мошкары

Если хотите усилить эффект, можно припудрить землю в горшках молотым красным чили или чёрным перцем. Это натуральный способ отпугнуть насекомых.

Простые, но эффективные методы с нашатырным спиртом помогут вам вырастить здоровые растения и защитить их от вредителей без вредных химикатов!

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Кухонный лайфхак, который взорвал интернет: ваша духовка засверкает без лишних усилий
Замораживаю бекон по-умному — и он свежий даже через полгода
В Европе признали, что США не хотят сделки по пошлинам
Три причины, почему ваша кошка стала громко мяукать
Метод SMART: как реально сократить алкоголь в своей жизни и не сорваться
Угольная зола больше не мусор: в России научились добывать металл из отходов
Как римляне вдохновили создание современного чизкейка: путешествие в прошлое
Рольф запустит собственную марку: доступные автомобили для массового потребителя
Морщины? Забудьте! Легкие приёмы для безупречного макияжа
Тина Канделаки потроллила телефонных мошенников с Украины: Крым наш
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.