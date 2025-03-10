Тля, мошки и луковая муха исчезнут, если опрыскать растения этим средством

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что обычный нашатырный спирт — настоящее сокровище для растений? Это не только удобрение, но и эффективное средство против вредителей. Лук, томаты, комнатные цветы — всем им этот раствор может принести огромную пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Felagund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

1. Лук и его главный враг

Если перья лука стали бледными или желтоватыми, значит, растению не хватает азота. Восполнить дефицит поможет простая подкормка:

3 столовые ложки нашатырного спирта растворите в 10 литрах воды.

Поливайте грядки вечером, чтобы удобрение лучше усвоилось.

Но на этом польза не заканчивается! Такой раствор также защищает лук от луковой мухи — одного из самых коварных вредителей.

2. Избавление от тли

Тля не выносит паров аммиака, поэтому для её уничтожения можно использовать такой состав:

50 мл нашатырного спирта на 10 литров воды,

1/4 куска хозяйственного мыла, натёртого на тёрке (чтобы раствор лучше прилипал к листьям).

Опрыскайте растения этим средством — вредители быстро исчезнут.

3. Как защитить томаты от проволочника?

Когда высаживаете рассаду томатов, полейте лунки слабым раствором нашатыря. Это отпугнёт проволочника и обеззаразит почву, предотвращая появление вредителей.

4. Спасение комнатных растений от мошек

Нашатырь полезен не только на грядках, но и дома. Если в горшках завелись мошки, используйте этот раствор:

25 мл нашатырного спирта на 2 литра отстоянной воды.

Полейте почву, избегая попадания на листья.

Особенно хорошо реагируют на такую подкормку лилии, клематисы и герань.

5. Перец против мошкары

Если хотите усилить эффект, можно припудрить землю в горшках молотым красным чили или чёрным перцем. Это натуральный способ отпугнуть насекомых.

Простые, но эффективные методы с нашатырным спиртом помогут вам вырастить здоровые растения и защитить их от вредителей без вредных химикатов!

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

