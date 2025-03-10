Крупные кочаны без химии: чем и когда подкармливать капусту

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание капусты — дело непростое. Чтобы кочаны были крупными, а вредители не уничтожили урожай, стоит взять на вооружение несколько проверенных приёмов. Эти хитрости помогут не только защитить культуру, но и значительно улучшить её рост.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Подготовка лунок: что добавить в почву?

Опытные огородники рекомендуют перед посадкой обогатить грунт питательными компонентами. Для этого в каждую лунку засыпают:

перегной — для питания растений,

— для питания растений, 1 столовую ложку измельчённой яичной скорлупы — источник кальция,

— источник кальция, 1 столовую ложку золы — защита от вредителей и дополнительный калий,

— защита от вредителей и дополнительный калий, 1 чайную ложку суперфосфата — стимуляция роста,

— стимуляция роста, 1 чайную ложку порошка горчицы — отпугивание личинок вредителей.

Все компоненты тщательно перемешивают и проливают горячей водой с добавлением марганцовки. После остывания можно высаживать заранее политую рассаду.

Полив и защита капусты от заморозков

Сразу после посадки капусту поливают ежедневно в течение 3-4 дней. Затем интервал увеличивают до 3-4 дней.

При угрозе заморозков молодые растения можно защитить с помощью 5-литровых пластиковых бутылок с обрезанным дном. Такой мини-парник сохранит тепло и не даст капусте погибнуть.

Схема подкормки для мощных кочанов

Через 2 недели после посадки проводят первую подкормку:

1 столовую ложку азотного удобрения разводят в 10 литрах воды,

поливают по 0,3 литра на каждое растение.

Ещё через 2 недели — подкормка суперфосфатом:

2 столовые ложки удобрения заливают горячей водой и настаивают сутки,

затем добавляют в 10 литров воды и поливают по 1 литру на куст.

Раз в 2 недели капустные грядки полезно проливать раствором коровяка.

Дополнительные хитрости для лучшего урожая

Раствор бора и молибдена — один полив этим составом поможет сформировать плотные кочаны.

— один полив этим составом поможет сформировать плотные кочаны. Опудривание золой или табачной пылью — защитит капусту от вредителей.

Если соблюдать эту схему ухода, капуста вырастет здоровой, крепкой и удивит богатым урожаем!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

