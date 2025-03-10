Крупные кочаны без химии: чем и когда подкармливать капусту

Выращивание капусты — дело непростое. Чтобы кочаны были крупными, а вредители не уничтожили урожай, стоит взять на вооружение несколько проверенных приёмов. Эти хитрости помогут не только защитить культуру, но и значительно улучшить её рост.
Опытные огородники рекомендуют перед посадкой обогатить грунт питательными компонентами. Для этого в каждую лунку засыпают:
Все компоненты тщательно перемешивают и проливают горячей водой с добавлением марганцовки. После остывания можно высаживать заранее политую рассаду.
Сразу после посадки капусту поливают ежедневно в течение 3-4 дней. Затем интервал увеличивают до 3-4 дней.
При угрозе заморозков молодые растения можно защитить с помощью 5-литровых пластиковых бутылок с обрезанным дном. Такой мини-парник сохранит тепло и не даст капусте погибнуть.
Через 2 недели после посадки проводят первую подкормку:
Ещё через 2 недели — подкормка суперфосфатом:
Раз в 2 недели капустные грядки полезно проливать раствором коровяка.
Если соблюдать эту схему ухода, капуста вырастет здоровой, крепкой и удивит богатым урожаем!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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