Три способа подкормки, которые сделают вашу смородину самой урожайной

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы наверняка слышали, что зола полезна для растений. Но мало кто знает, что для смородины она — настоящее золото. Этот куст способен давать ведрами ягоды, если его правильно подкормить.

Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Однако многие садоводы сыплют золу "на глазок" и потом недоумевают, почему эффект слабый. Секрет в том, что смородина требует не просто золы, а особого её приготовления.

Какая зола нужна смородине?

Не вся зола одинаково полезна. Подойдёт только древесная, без примесей угля, пластика или газет. Лиственные породы (берёза, ольха) богаты калием, а хвойные — фосфором. Смешав золу от разных деревьев, вы получите сбалансированное питание для куста.

Три этапа подкормки золой

1. Весенний зольный настой

Просто рассыпать золу под куст бесполезно. Нужно приготовить настой:

Возьмите литровую банку золы.

Залейте 5 литрами кипятка.

Настаивайте двое суток, затем процедите и разведите водой 1:3.

Полейте смородину в начале мая, когда появляются первые листочки.

Этот раствор не только питает куст, но и защищает молодые побеги от тли.

2. Опудривание летом

Выберите сухой день, просейте золу через сито и припорошите листья и почву под кустом. Это поможет защитить растение от грибка и слизней.

3. Осенняя закладка золы

В октябре выкопайте вокруг куста канавку глубиной 10 см.

Насыпьте стакан золы.

Засыпьте землёй и обильно полейте.

Весной талые воды доставят питание прямо к корням, когда куст начнёт просыпаться.

Как не навредить?

Зола не содержит азота, поэтому не вызывает бурного роста зелени. Однако её нельзя смешивать с азотными удобрениями (например, навозом) в одном сезоне — они нейтрализуют друг друга.

Если всё сделать правильно, уже в первый год ягоды станут крупнее, а ветви — буквально прогнутся под тяжестью урожая!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

