Три способа подкормки, которые сделают вашу смородину самой урожайной

Вы наверняка слышали, что зола полезна для растений. Но мало кто знает, что для смородины она — настоящее золото. Этот куст способен давать ведрами ягоды, если его правильно подкормить.
Однако многие садоводы сыплют золу "на глазок" и потом недоумевают, почему эффект слабый. Секрет в том, что смородина требует не просто золы, а особого её приготовления.
Не вся зола одинаково полезна. Подойдёт только древесная, без примесей угля, пластика или газет. Лиственные породы (берёза, ольха) богаты калием, а хвойные — фосфором. Смешав золу от разных деревьев, вы получите сбалансированное питание для куста.
Просто рассыпать золу под куст бесполезно. Нужно приготовить настой:
Этот раствор не только питает куст, но и защищает молодые побеги от тли.
Выберите сухой день, просейте золу через сито и припорошите листья и почву под кустом. Это поможет защитить растение от грибка и слизней.
Весной талые воды доставят питание прямо к корням, когда куст начнёт просыпаться.
Зола не содержит азота, поэтому не вызывает бурного роста зелени. Однако её нельзя смешивать с азотными удобрениями (например, навозом) в одном сезоне — они нейтрализуют друг друга.
Если всё сделать правильно, уже в первый год ягоды станут крупнее, а ветви — буквально прогнутся под тяжестью урожая!
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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