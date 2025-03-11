Посадили розы, пионы, жасмин — а аромата нет? Разбираемся в причинах

Розы, пионы, жасмин — вы сажаете их ради аромата, но едва ли чувствуете запах? Дело не только в сорте, но и в ваших действиях. Цветы раскроют свой потенциал, если создать для них правильные условия.
Ароматные растения накапливают эфирные масла только при хорошем освещении. Например, жасмин, посаженный в тени, будет цвести, но почти без запаха. Идеальное место — южная сторона участка. Однако палящее полуденное солнце может пересушить масла, поэтому лёгкая полутень в жаркие часы не помешает.
Некоторые цветы теряют аромат при избытке влаги. Лаванда, мята и другие пряные растения нуждаются в поливе только после подсыхания почвы на 3-4 см. А вот розы, напротив, начинают пахнуть сильнее после дождя или вечернего опрыскивания.
Частая ошибка — перекорм азотом. Это удобрение даёт пышную листву, но "обкрадывает" запах цветов. Чтобы усилить аромат, за две недели до цветения подкормите растения калием. Отличный вариант — зольный настой: стакан золы на ведро воды.
Некоторые растения помогают цветам раскрыть аромат, а другие, наоборот, подавляют его. Полезные соседи для роз — чеснок и шалфей: их фитонциды стимулируют выработку эфирных масел. А вот георгины и гладиолусы лучше держать подальше — они угнетают запах других цветов.
Хотите, чтобы букет благоухал дольше? Срезайте цветы рано утром, пока роса не высохла. В это время концентрация эфирных масел максимальна. И не обрезайте все бутоны сразу — растению нужно сохранять силы.
Некоторые цветы пахнут только после захода солнца. Маттиола, энотера, жимолость и чубушник наполняют сад ароматом ночью. Посадите их возле беседок или окон, чтобы наслаждаться запахами во время вечернего отдыха.
Чтобы цветы благоухали, важно учесть всё: место посадки, полив, подкормки и даже соседние растения. Если всё сделать правильно, ваш сад превратится в настоящий райский уголок, наполненный натуральными ароматами.
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