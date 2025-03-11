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Посадили розы, пионы, жасмин — а аромата нет? Разбираемся в причинах

2:43
Садоводство

Розы, пионы, жасмин — вы сажаете их ради аромата, но едва ли чувствуете запах? Дело не только в сорте, но и в ваших действиях. Цветы раскроют свой потенциал, если создать для них правильные условия.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

1. Больше солнца — больше аромата

Ароматные растения накапливают эфирные масла только при хорошем освещении. Например, жасмин, посаженный в тени, будет цвести, но почти без запаха. Идеальное место — южная сторона участка. Однако палящее полуденное солнце может пересушить масла, поэтому лёгкая полутень в жаркие часы не помешает.

2. Полив: не переусердствуйте

Некоторые цветы теряют аромат при избытке влаги. Лаванда, мята и другие пряные растения нуждаются в поливе только после подсыхания почвы на 3-4 см. А вот розы, напротив, начинают пахнуть сильнее после дождя или вечернего опрыскивания.

3. Правильные подкормки — залог аромата

Частая ошибка — перекорм азотом. Это удобрение даёт пышную листву, но "обкрадывает" запах цветов. Чтобы усилить аромат, за две недели до цветения подкормите растения калием. Отличный вариант — зольный настой: стакан золы на ведро воды.

4. Соседи имеют значение

Некоторые растения помогают цветам раскрыть аромат, а другие, наоборот, подавляют его. Полезные соседи для роз — чеснок и шалфей: их фитонциды стимулируют выработку эфирных масел. А вот георгины и гладиолусы лучше держать подальше — они угнетают запах других цветов.

5. Время срезки играет роль

Хотите, чтобы букет благоухал дольше? Срезайте цветы рано утром, пока роса не высохла. В это время концентрация эфирных масел максимальна. И не обрезайте все бутоны сразу — растению нужно сохранять силы.

6. Ароматы ночи

Некоторые цветы пахнут только после захода солнца. Маттиола, энотера, жимолость и чубушник наполняют сад ароматом ночью. Посадите их возле беседок или окон, чтобы наслаждаться запахами во время вечернего отдыха.

Аромат сада — это наука

Чтобы цветы благоухали, важно учесть всё: место посадки, полив, подкормки и даже соседние растения. Если всё сделать правильно, ваш сад превратится в настоящий райский уголок, наполненный натуральными ароматами.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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