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Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу

Садоводство

Тёплый солнечный день может испортить едва заметная скользкая тень, промелькнувшая среди травы. Змеи на участке — неприятный сюрприз, но есть методы, которые заставят их обойти ваш дом стороной. Главное — лишить их комфорта и поводов для визита.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Уберите источник пищи

Первое, что привлекает змей в сад — грызуны. Если на участке водятся мыши или крысы, будьте готовы к визитам рептилий. Избавьтесь от непрошеных гостей, и змеи потеряют интерес к вашему двору.

Разберите укрытия

Старые доски, шифер, куски рубероида — всё это создаёт идеальные укромные уголки для змей. Уберите мусор, проредите кустарники, регулярно косите траву. Чем меньше тенистых убежищ, тем меньше вероятность встретить змею.

Щели под крыльцом, сараями и подвалами тоже нужно закрыть. Это потенциальные лазейки, через которые змеи могут пробраться ближе к дому.

Защитите участок надежным забором

Если рядом лес или заброшенные территории, стоит позаботиться о преградах. Оптимальный вариант — мелкоячеистая сетка, заглублённая в землю на 25-30 см. Важно, чтобы ограждение плотно прилегало к земле, а калитки и ворота не оставляли щелей. Даже старый забор можно укрепить, натянув сетку поверх него.

Используйте отпугиватели

Электронные устройства, работающие на батарейках или солнечной энергии, могут создать дискомфорт для змей. Они издают вибрации, шум или ультразвуковые сигналы, которые вынуждают рептилий искать другое место. Главное — правильно рассчитать количество устройств и их радиус действия.

Запахи, которых змеи боятся

Рептилии чувствительны к резким запахам. Вот несколько вариантов, которые помогут их отпугнуть:

  • тряпки, пропитанные керосином, разложенные по периметру участка;
  • нафталиновые шарики, слегка присыпанные землёй;
  • эфирные масла или специальные гранулы с отпугивающим ароматом;
  • сухая горчица, рассыпанная вдоль забора;
  • грядки чеснока — его запах не нравится змеям.

Но важно соблюдать осторожность, особенно если на участке есть дети или домашние животные.

Спокойствие без лишних усилий

Все эти меры не требуют сложных действий, но сделают ваш участок непривлекательным для змей. А значит, отдых в саду снова будет приятным и безопасным.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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