Муравьи в теплице? Узнайте, какую опасность они скрывают

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в теплице появились муравьи, это повод насторожиться. Они редко выбирают её просто так — их привлекает "сладкая жизнь". Эти насекомые не просто обитают среди растений, а выполняют важную для себя миссию — разводят тлю.

Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

Почему муравьи появляются в теплице?

Муравьи заботятся о тле так же, как фермеры о домашнем скоте. Они переносят её с места на место, защищают от хищников и даже "доят", питаясь сладкими выделениями. Однако тля вредит растениям — она высасывает соки из листьев и стеблей, приводя к их деформации и истощению. Первыми тревожными признаками её появления станут липкий налёт и скрученные побеги. Если не предпринять меры, уже через пару недель урожай может быть уничтожен.

Как избавиться от муравьёв без химии?

Первый шаг — найти гнездо. Оно может скрываться под досками, камнями или в трещинах фундамента теплицы. Если удалось его обнаружить, залейте кипятком, добавив 5 столовых ложек соды. Это уничтожит яйца и личинок, препятствуя размножению колонии.

Если гнездо найти не удалось, используйте приманки:

Смешайте 3 столовые ложки сахарной пудры с 1 столовой ложкой борной кислоты.

Рассыпьте смесь в местах, где чаще всего собираются муравьи.

Насекомые отнесут "угощение" в гнездо, и через 5-7 дней колония исчезнет.

Как избавиться от тли?

Муравьи исчезнут, но если тля останется, проблема не решится. Лучшее средство против неё - раствор золы и мыла:

300 г золы кипятите в 5 литрах воды 30 минут, затем процедите.

Добавьте 50 г натёртого хозяйственного мыла.

Опрыскивайте растения каждые три дня, пока вредители не исчезнут.

Для профилактики можно высадить в теплице бархатцы или настурцию — их запах отпугивает тлю.

Как предотвратить повторное появление муравьёв?

Муравьи опасны не только тем, что разносят тлю. Они могут повреждать корни рассады, особенно огурцов и перцев. Чтобы защитить посадки:

Оберните основания стеблей фольгой — муравьи не смогут преодолеть такой барьер.

Разложите вокруг грядок апельсиновые корки или кофейную гущу — запах цитрусовых и кофеина им неприятен.

Сделайте ловушку: налейте в банку варенье, разведённое водой, и оставьте в теплице. Насекомые полезут внутрь и утонут в сладкой жидкости.

Чтобы избежать нового нашествия, поддерживайте порядок в теплице: убирайте опавшие листья, не оставляйте перезревшие плоды и регулярно проветривайте — влажность привлекает вредителей.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.

