Муравьи в теплице? Узнайте, какую опасность они скрывают

Если в теплице появились муравьи, это повод насторожиться. Они редко выбирают её просто так — их привлекает "сладкая жизнь". Эти насекомые не просто обитают среди растений, а выполняют важную для себя миссию — разводят тлю.
Муравьи заботятся о тле так же, как фермеры о домашнем скоте. Они переносят её с места на место, защищают от хищников и даже "доят", питаясь сладкими выделениями. Однако тля вредит растениям — она высасывает соки из листьев и стеблей, приводя к их деформации и истощению. Первыми тревожными признаками её появления станут липкий налёт и скрученные побеги. Если не предпринять меры, уже через пару недель урожай может быть уничтожен.
Первый шаг — найти гнездо. Оно может скрываться под досками, камнями или в трещинах фундамента теплицы. Если удалось его обнаружить, залейте кипятком, добавив 5 столовых ложек соды. Это уничтожит яйца и личинок, препятствуя размножению колонии.
Если гнездо найти не удалось, используйте приманки:
Муравьи исчезнут, но если тля останется, проблема не решится. Лучшее средство против неё - раствор золы и мыла:
Для профилактики можно высадить в теплице бархатцы или настурцию — их запах отпугивает тлю.
Муравьи опасны не только тем, что разносят тлю. Они могут повреждать корни рассады, особенно огурцов и перцев. Чтобы защитить посадки:
Чтобы избежать нового нашествия, поддерживайте порядок в теплице: убирайте опавшие листья, не оставляйте перезревшие плоды и регулярно проветривайте — влажность привлекает вредителей.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.
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