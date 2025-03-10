Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 блюд, которые бесподобно готовили только советские бабушки
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь

Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке

1:55
Садоводство

Чтобы создать по-настоящему удивительную клумбу, одной посадки цветов недостаточно. Важно не только выбрать правильные растения, но и грамотно оформить пространство. Одним из самых ярких акцентов на участке, конечно же, являются розы. Эти цветы в саду не только эстетически привлекательны, но и позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи.

Клумба
Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клумба

Розы в садовом дизайне: как выбрать стиль клумбы

Розы — это символ красоты и изысканности, и для их посадки в саду есть несколько популярных вариантов. Клумбы с розами — классика жанра. Но чтобы они не стали банальными, можно выбрать не только привычные сорта, но и чайно-гибридные или флорибунда. Такие растения разнообразят сад и сделают его более оригинальным.

Перед тем как приступить к созданию клумбы, стоит четко продумать, где она будет расположена и какие растения в ней будут соседствовать. Если вы хотите сделать клумбу с ровной поверхностью, подберите розы одного размера. Так они будут гармонично смотреться на клумбе.

Наклонная клумба: необычное решение

Если ваш участок не ровный, можно создать клумбу под наклоном. Для этого используйте метод посадки "волнами". Высаживайте высокие сорта роз в центре, а по краям разместите низкие. Это придаст клумбе объем и глубину.

Декорирование клумбы

Для завершения оформления клумбы можно использовать дополнительные декоративные элементы. Например, выложите поверхность грунта разноцветными камнями или щепой. Это добавит цвет и текстуру, подчеркивая красоту роз.

Таким образом, розы — это не просто цветы для сада, а элемент, который может преобразить любой участок, сделав его настоящим произведением искусства.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Садоводство, цветоводство
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге Аудио 
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов Сергей Лебедев Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии Любовь Степушова
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.