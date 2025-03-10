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Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат

2:59
Садоводство

Розы, пионы, жасмин — кажется, их аромат должен окутывать весь сад, но на деле запах едва уловим. Почему так происходит? Оказывается, душистость цветов зависит не только от сорта, но и от условий, в которых они растут.

Пион 5
Фото: commons.wikimedia.org by Ulaisaeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пион 5

1. Солнце — главный фактор аромата

Большинство ароматных растений накапливают эфирные масла в лепестках только при хорошем освещении. Если посадить жасмин в тени, он будет цвести, но почти без запаха.

Оптимальное место для таких культур — южная сторона участка. Однако важно защитить их от палящего зноя: слишком яркое солнце иссушает масла, снижая интенсивность аромата.

2. Полив: баланс между сухостью и влагой

Некоторые растения, например лаванда и мята, теряют запах при избытке влаги. Поливайте их только тогда, когда почва просохнет на 3-4 см вглубь.

Розы, наоборот, начинают пахнуть интенсивнее после умеренного дождя или вечернего опрыскивания. Следите за балансом влажности, чтобы не навредить растениям.

3. Подкормка — важный нюанс

Азотные удобрения делают листву пышной, но ослабляют аромат цветов. Если хотите, чтобы цветы благоухали, за две недели до цветения подкормите их калием. Простое и эффективное средство — зольный настой: стакан древесной золы растворите в ведре воды и полейте растения под корень.

4. Соседи, которые влияют на запах

Не все растения хорошо сочетаются друг с другом. Если посадить рядом с розами чеснок или шалфей, их фитонциды помогут цветам вырабатывать больше эфирных масел.

А вот георгины и гладиолусы лучше держать подальше — они подавляют аромат соседних растений.

5. Время срезки: когда цветы пахнут сильнее

Если хотите, чтобы букеты благоухали, срезайте цветы рано утром, когда роса ещё не высохла. В это время эфирные масла максимально концентрированы.

Не удаляйте сразу все бутоны: если оставить часть цветов на кусте, растение не потратит силы на восстановление и продолжит активно цвести.

6. Ночные ароматные растения

Некоторые цветы, например маттиола или энотера, источают запах только ночью. Посадите их возле беседок или окон, чтобы наслаждаться ароматами во время вечернего отдыха.

Если хотите, чтобы аромат задерживался в воздухе даже после дождя, выбирайте сорта с восковыми лепестками — например, жимолость или чубушник.

Ароматный сад — это не просто удача, а продуманный подход. Если учитывать все нюансы, цветы будут радовать не только красотой, но и восхитительным запахом.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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