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Самые красивые и неприхотливые пионы: какие пионы дольше цветут и меньше болеют

4:05
Садоводство

Пионы — это не просто цветы, а настоящие короли садового декора. За свою красоту, аромат и разнообразие форм они давно завоевали сердца садоводов по всему миру. Среди сотен разновидностей особенно выделяются несколько проверенных и любимых сортов, каждый из которых по-своему уникален.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Sarah Bernhardt — вечная классика

Один из самых узнаваемых сортов пионов, "Sarah Bernhardt', поражает крупными махровыми цветами нежно-розового оттенка с легким перламутровым отливом. Его насыщенный сладкий аромат делает его идеальным кандидатом для букетов и срезки.

Festiva Maxima — белый пион с изюминкой

Этот сорт — настоящая находка для тех, кто любит классику с неожиданными деталями. Белоснежные лепестки с алыми мазками в центре придают цветку динамичность, а устойчивость к непогоде делает "Festiva Maxima' фаворитом среди садоводов со стажем.

Karl Rosenfield — для ярких акцентов

"Karl Rosenfield' радует насыщенным малиново-красным цветом и крупными полумахровыми цветами. Он не только декоративен, но и устойчив к болезням — отличный выбор для тех, кто хочет эффект без лишнего ухода.

Duchesse de Nemours — утонченность и аромат

Белоснежные махровые цветы с кремовой сердцевиной делают этот сорт особенно изысканным. Нежный сладкий аромат и благородный внешний вид делают "Duchesse de Nemours' частым выбором для свадебной флористики.

Bowl of Beauty — цветок с сюрпризом

Этот сорт невозможно перепутать с другим. Внешние крупные лепестки розового цвета обрамляют кремово-желтые тычинки в центре, создавая необычный визуальный эффект. "Bowl of Beauty' отличается продолжительным цветением и хорошо переносит перемены погоды.

Coral Charm — игра цвета

Полумахровые лепестки кораллового цвета со временем меняют оттенок на более светлый, придавая кусту динамичности. "Coral Charm' высоко ценится за свою необычную окраску и крупные цветы.

Shirley Temple — нежность и грация

Названный в честь актрисы, сорт "Shirley Temple' выглядит не менее очаровательно. Кремово-белые цветы с розоватым отливом, махровые и ароматные, прекрасно подходят как для сада, так и для срезки.

Red Charm — шаровидная мощь

Если вам нужен акцентный цветок, "Red Charm' с густомахровыми бархатными лепестками насыщенного красного оттенка — идеальный выбор. Он цветет раньше других и долго сохраняет декоративность.

Itoh Bartzella — жёлтый гибрид

Этот гибрид сочетает в себе лучшие качества древовидных и травянистых пионов. Ярко-жёлтые лепестки с красноватыми акцентами в центре, аромат и компактный куст делают "Itoh Bartzella' универсальным для любого сада.

Часто задаваемые вопросы

Какой пион самый неприхотливый?

Red Magic. Этот сорт не просто красив, он один из самых простых в уходе. Мощный куст, яркие цветы и абсолютная выносливость — всё, что нужно для начинающих.

Какие пионы цветут дольше?

Ранние садовые сорта, благодаря хорошим условиям, цветут дольше дикорастущих. Обычно — с середины мая до середины июня.

Как выбрать пионы для букета?

Флористы советуют брать полураскрывшиеся бутоны. Они сохранят свежесть дольше. Избегайте пятен и повреждений, а также сухих листьев на стеблях.

Какой пион самый дорогой?

"Pastel Elegance'. Уникальный сорт с персиково-розовыми лепестками и бутоном диаметром до 22 см. Автор — американский селекционер Билл Сейлд.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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