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Без этих шагов вкусной клубники не будет — как подготовить почву и место

2:55
Садоводство

Выращивание клубники на собственном участке — это не только вкусно, но и полезно. Однако, чтобы ягоды были крупными, сладкими и сочными, важно правильно подготовить грядки. Ниже — все, что нужно знать для успешного урожая.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Идеальное место — полдела

Первое, на что стоит обратить внимание — это локация. Клубника любит солнце и не переносит ветров и застоя воды. Выбирайте место, хорошо освещаемое в течение дня, с легким уклоном и хорошим дренажем.

Подготовка почвы: кислотность и плодородие

Клубника предпочитает рыхлую, плодородную почву с уровнем кислотности от 5.5 до 6.8 pH. Чтобы обогатить землю, добавьте компост или перегной. Перекопайте участок, удалите сорняки и корни, особенно от многолетников. Если земля кислая — раскисляйте золой или известью.

Высокие грядки: удобно и эффективно

Самый популярный вариант — высокие грядки. Их высота варьируется от 20 до 50 см. Зимой такие грядки легко укрывать снегом, а летом они отлично защищают ягоды от гнили. Ширина — от 60 см до 1,5 м, в зависимости от доступа. Материалы — доски, кирпич, камень, любые устойчивые борта.

Расстояние — ключ к здоровью растений

Сажайте клубнику с интервалами: 30-40 см между кустами и 60-80 см между рядами. Это улучшает проветривание, снижает риск заболеваний и делает сбор урожая удобнее.

Как правильно посадить клубнику

При посадке аккуратно расправьте корни и размещайте куст так, чтобы сердечко оказалось на уровне почвы. После — хорошо полейте и замульчируйте. Варианты мульчи: солома, хвоя, опилки, компост, агроволокно, картон или даже декоративные покрытия.

Чем заправить лунку

Для крепкого старта можно добавить:

  • Компост или перегной — 1 столовая ложка;
  • Золу — горсть на лунку;
  • Минеральные удобрения — нитроаммофоску, сернокислый калий или суперфосфат (в соответствии с дозировкой).

Уход за посадками

Поливайте регулярно, особенно в период цветения и плодоношения. Пропалывайте, мульчируйте, подкармливайте. Следите за вредителями и болезнями, при необходимости применяйте фунгициды или инсектициды.

Виды грядок для клубники: на любой вкус

  • Грядка-гребень - приподнятая, для больших участков;
  • Теплая грядка - с органической "начинкой";
  • Обычная грядка - самый простой вариант;
  • Высокая грядка - для удобства и защиты от гниения.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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