Роскошная пеларгония для императорского сада: быстрый и простой способ размножения

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для того чтобы вырастить пеларгонию в домашних условиях, важно учитывать несколько ключевых аспектов. Черенкование — это один из самых популярных и простых способов размножения, и при правильном подходе вы сможете получить прекрасные растения, которые будут радовать вас своим цветением.

Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23699271133/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Герань, пеларгония

Подготовка черенков

Для начала нужно выбрать здоровые растения. Черенкование рекомендуется проводить весной, когда на пеларгонии активно растут новые побеги. Для этого отберите сильные и здоровые стебли, которые не были повреждены в зимний период.

Выбор грунта и емкости

Для укоренения подойдут практически любые емкости, главное — наличие дренажных отверстий. Почва должна быть легкой, рыхлой и не слишком кислой. Смешайте универсальный грунт с перлитом и вермикулитом в соотношении 3:1. Это поможет обеспечить хороший дренаж и сохранение влаги.

Способы укоренения черенков

В воде: это наиболее популярный, но не всегда оптимальный метод. Вода быстро зацветает, что может привести к гниению черенка.

В торфяных таблетках: недорогой и удобный способ, но они требуют пересадки в более питательную почву после появления первых корней.

В почве: это наиболее простой и эффективный способ. Черенки нужно аккуратно высаживать в грунт и поддерживать его в слегка влажном состоянии.

Условия для успешного укоренения

Для хорошего корнеобразования важен светлый и теплый уголок. Оптимальная температура — от 18 до 25 градусов. Черенки нужно укоренять при ярком рассеянном свете, но избежать прямых солнечных лучей, которые могут обжечь нежные листья. Умеренная влажность воздуха и аккуратный полив — также важные факторы.

Когда черенки пеларгонии укореняются?

Процесс укоренения может занять от двух до шести недель. Признаком того, что черенок пустил корни, является появление новых побегов и корешков, если черенок в прозрачном стаканчике.

Подготовка к высадке в грунт

Как только черенки укоренятся и начнут активно расти, можно пересаживать их в постоянные емкости. Для этого используйте кашпо или горшки, размер которых должен соответствовать корневой системе растения.

Уход за пеларгонией после укоренения

После того как растения пересажены в грунт, обеспечьте им регулярный полив, но избегайте переувлажнения. Пеларгонии прекрасно растут в солнечных местах, поэтому обеспечьте им хороший доступ к свету. При необходимости применяйте подкормки для стимулирования роста и цветения.

Подкормка и обрезка

Пеларгонии требуют регулярных подкормок, особенно в период активного роста. Используйте комплексные удобрения для цветущих растений. Обрезка проводится для формирования компактной и пышной кроны, что помогает стимулировать появление новых побегов.

Размножение пеларгонии черенками — это несложный, но очень эффективный способ. Если вы будете следовать простым рекомендациям, то уже через несколько недель получите здоровые и пышные растения, которые украсят ваш дом или сад.

Уточнения

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые.

