Как выращивать ежевику так, чтобы она в первый год давала сверхурожай — расскажем все

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы хотите, чтобы ваша ежевика принесла много вкусных ягод? Тогда правильная посадка — это первый шаг к успеху! Узнайте, когда и как лучше всего посадить саженцы, чтобы они быстро прижились и начали плодоносить.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Когда лучше сажать ежевику: весной или осенью?

Сажать ежевику можно как весной, так и осенью. Однако для большинства регионов весна — оптимальное время, так как растение будет иметь достаточно времени для адаптации перед зимой. Весной, когда почва просыхает и начинает прогреваться, саженцы успевают закрепиться и укорениться, а осенью растение успевает подготовиться к холодам.

Весной: идеальное время для посадки

Обычно лучше всего сажать саженцы до того, как почки начнут распускаться. В южных регионах можно сажать ежевику с конца февраля или в марте, в центральных регионах — в конце марта или апреле, а в северных — в мае.

Осенью: тоже подходящее время

Если вы решите посадить ежевику осенью, важно успеть это сделать минимум за две недели до наступления морозов, чтобы растения успели укорениться. В некоторых регионах осеннее время подходит, если осень не слишком затяжная и холодная.

Выбор места и подготовка почвы

Ежевика любит солнечные участки, но допустима легкая тень. Почва должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной. Для этого можно внести перегной или компост в почву, чтобы она была более плодородной. Не забывайте, что саженцы должны быть посажены на уровне почвы — корневая шейка не должна быть выше или ниже.

Уход после посадки

После посадки важен регулярный полив, особенно в первые недели. Также рекомендуется подкармливать кусты удобрениями, чтобы стимулировать рост. Молодые растения нужно укрывать на зиму, даже если они холодостойкие. Это защитит их от морозов и обеспечит лучшее развитие в следующем сезоне.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

