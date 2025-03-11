Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной вишня начинает активно восстанавливаться, и обрезка в этот период становится важным шагом для здоровья дерева и получения хорошего урожая. В этой статье мы расскажем, как обрезать вишню, какие особенности существуют для разных видов и какие ошибки лучше избежать.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

Зачем проводить обрезку вишни весной?

Обрезка вишни весной имеет несколько важных целей. Во-первых, это помогает улучшить плодоношение, так как удаление старых и слабых ветвей позволяет дереву направить свои силы на развитие новых побегов. Во-вторых, правильная обрезка способствует улучшению формы кроны, что обеспечивает оптимальное освещение и вентиляцию дерева. В-третьих, она предотвращает распространение болезней, удаляя сухие и поврежденные ветви.

Когда обрезать вишню весной?

Идеальное время для обрезки вишни — это ранняя весна, когда температура установилась выше нуля, а почки ещё не начали распускаться. Для южных регионов это конец февраля или начало марта, для северных — апрель или даже май. Важно выбрать сухой и безветренный день, чтобы срезы быстро зажили и не были подвержены инфекциям.

Обрезка древовидной и кустовой вишни: особенности

Древовидная вишня, как правило, требует более серьезной обрезки, направленной на поддержание структуры дерева и предотвращение загущения кроны. Укусы ветвей проводят на боковые ответвления или 2-3 летнюю древесину.

Кустовая вишня же более компактна, и её обрезка включает прореживание и удаление старых ветвей. Обрезка кустовидной вишни стимулирует развитие новых побегов и поддерживает высокую урожайность.

Как правильно обрезать молодые и старые вишни

Для молодых вишен обрезка минимальна, так как дерево активно формирует свою крону. Важно прореживать крону и не допускать её загущения, что поможет избежать болезней и улучшит освещенность.

Для старых деревьев, которые снижают свою продуктивность, проводят омолаживающую обрезку. Она включает удаление старых ветвей и укорочение слишком длинных побегов, чтобы стимулировать рост новых, более плодоносящих.

Техника обрезки и уход после процедуры

Правильный угол среза (45°) и использование чистых инструментов помогут предотвратить заражение и ускорят заживление. После обрезки срезы диаметром больше 1 см обязательно обрабатывают садовым варом.

После завершения обрезки вишня требует внимания — регулярного полива, подкормки и защиты от болезней и вредителей. Обработка фунгицидами и инсектицидами, а также мульчирование помогут сохранить здоровье дерева.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

