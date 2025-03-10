Весна готовит сюрприз: как спасти сад и огород от неожиданных морозов

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод радуется первым тёплым дням, нежным цветкам вишни и расцветающей зелени. Но неожиданно приходит предупреждение о ночных заморозках.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Грядки ещё можно укрыть, но как спасти деревья? Как защитить сад и огород от холода? Разбираемся, какие бывают заморозки, чем они опасны и какие методы помогут минимизировать ущерб.

Какие бывают заморозки?

Весенние заморозки — это не просто минусовая температура. Важно понимать их природу:

Радиационные - наступают в ясные ночи, когда тепло земли уходит в атмосферу. Днём тепло, но к утру температура может резко упасть.

- наступают в ясные ночи, когда тепло земли уходит в атмосферу. Днём тепло, но к утру температура может резко упасть. Адвективные - связаны с вторжением холодных воздушных масс. Они могут наступить даже днём и держаться долго.

Рельеф местности тоже играет роль. В низинах холод задерживается дольше, а у водоёмов температура более стабильна.

Кто в зоне риска?

Разные растения реагируют на мороз по-разному. Например, косточковые деревья (вишня, слива, абрикос) особенно уязвимы: бутоны выдерживают до -5 °С, цветки — до -2 °С, а завязи погибают уже при -1 °С. Жимолость — настоящий чемпион по выносливости, её цветки не боятся холода до -8 °С.

Из огородных культур заморозки переживут лук, укроп, морковь и горох (до -5 °С), а вот томаты, перцы, баклажаны и бахчевые при нулевой температуре пострадают.

Как защитить растения от холода?

Полив перед заморозками. Влажная почва медленнее остывает и помогает сохранять тепло.

Влажная почва медленнее остывает и помогает сохранять тепло. Опрыскивание водой. Мелкая влага на листьях формирует ледяную корочку, которая предохраняет ткани от повреждений.

Мелкая влага на листьях формирует ледяную корочку, которая предохраняет ткани от повреждений. Укрытие. Для кустарников и невысоких растений подойдут агроволокно, плёнка, солома или лапник.

Для кустарников и невысоких растений подойдут агроволокно, плёнка, солома или лапник. Использование криопротекторов. Современные препараты помогают растениям лучше переносить заморозки.

Задымление, которое раньше использовали садоводы, сегодня не рекомендуется: оно малоэффективно и грозит штрафами за нарушение экологических норм.

Весенние заморозки — не повод паниковать, если заранее подготовиться. Применяя правильные методы, можно защитить даже самые чувствительные культуры и сохранить будущий урожай.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

