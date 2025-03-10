Весна готовит сюрприз: как спасти сад и огород от неожиданных морозов

Садовод радуется первым тёплым дням, нежным цветкам вишни и расцветающей зелени. Но неожиданно приходит предупреждение о ночных заморозках.
Грядки ещё можно укрыть, но как спасти деревья? Как защитить сад и огород от холода? Разбираемся, какие бывают заморозки, чем они опасны и какие методы помогут минимизировать ущерб.
Весенние заморозки — это не просто минусовая температура. Важно понимать их природу:
Рельеф местности тоже играет роль. В низинах холод задерживается дольше, а у водоёмов температура более стабильна.
Разные растения реагируют на мороз по-разному. Например, косточковые деревья (вишня, слива, абрикос) особенно уязвимы: бутоны выдерживают до -5 °С, цветки — до -2 °С, а завязи погибают уже при -1 °С. Жимолость — настоящий чемпион по выносливости, её цветки не боятся холода до -8 °С.
Из огородных культур заморозки переживут лук, укроп, морковь и горох (до -5 °С), а вот томаты, перцы, баклажаны и бахчевые при нулевой температуре пострадают.
Задымление, которое раньше использовали садоводы, сегодня не рекомендуется: оно малоэффективно и грозит штрафами за нарушение экологических норм.
Весенние заморозки — не повод паниковать, если заранее подготовиться. Применяя правильные методы, можно защитить даже самые чувствительные культуры и сохранить будущий урожай.
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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