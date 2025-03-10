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Весна готовит сюрприз: как спасти сад и огород от неожиданных морозов

2:36
Садоводство

Садовод радуется первым тёплым дням, нежным цветкам вишни и расцветающей зелени. Но неожиданно приходит предупреждение о ночных заморозках.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Грядки ещё можно укрыть, но как спасти деревья? Как защитить сад и огород от холода? Разбираемся, какие бывают заморозки, чем они опасны и какие методы помогут минимизировать ущерб.

Какие бывают заморозки?

Весенние заморозки — это не просто минусовая температура. Важно понимать их природу:

  • Радиационные - наступают в ясные ночи, когда тепло земли уходит в атмосферу. Днём тепло, но к утру температура может резко упасть.
  • Адвективные - связаны с вторжением холодных воздушных масс. Они могут наступить даже днём и держаться долго.

Рельеф местности тоже играет роль. В низинах холод задерживается дольше, а у водоёмов температура более стабильна.

Кто в зоне риска?

Разные растения реагируют на мороз по-разному. Например, косточковые деревья (вишня, слива, абрикос) особенно уязвимы: бутоны выдерживают до -5 °С, цветки — до -2 °С, а завязи погибают уже при -1 °С. Жимолость — настоящий чемпион по выносливости, её цветки не боятся холода до -8 °С.

Из огородных культур заморозки переживут лук, укроп, морковь и горох (до -5 °С), а вот томаты, перцы, баклажаны и бахчевые при нулевой температуре пострадают.

Как защитить растения от холода?

  • Полив перед заморозками. Влажная почва медленнее остывает и помогает сохранять тепло.
  • Опрыскивание водой. Мелкая влага на листьях формирует ледяную корочку, которая предохраняет ткани от повреждений.
  • Укрытие. Для кустарников и невысоких растений подойдут агроволокно, плёнка, солома или лапник.
  • Использование криопротекторов. Современные препараты помогают растениям лучше переносить заморозки.

Задымление, которое раньше использовали садоводы, сегодня не рекомендуется: оно малоэффективно и грозит штрафами за нарушение экологических норм.

Весенние заморозки — не повод паниковать, если заранее подготовиться. Применяя правильные методы, можно защитить даже самые чувствительные культуры и сохранить будущий урожай.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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