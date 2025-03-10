Переросшая рассада? Не спешите выбрасывать — есть 5 способов её спасти

Выращивание рассады томатов — процесс, требующий внимания и точности. Но что делать, если молодые растения начали стремительно тянуться вверх, становясь тонкими и слабыми?
Оставлять ситуацию без контроля нельзя: такие сеянцы не только хуже укореняются, но и становятся уязвимыми к болезням и вредителям. Разбираемся, как остановить вытягивание и исправить последствия.
Чаще всего проблема возникает из-за недостатка освещения. Даже южные окна весной не дают томатам нужного количества света. Выход — досвечивание фитолампами. Оптимальный световой день для рассады томатов — 12-16 часов.
Слишком плотные посадки заставляют сеянцы конкурировать за свет, что приводит к вытягиванию. Если растения стоят слишком близко, их нужно проредить или рассадить так, чтобы между ними было хотя бы 2,5-5 см.
Высокая температура ускоряет рост, но делает стебли тонкими. Для здорового развития днем держите рассаду при 18-21 °С, а ночью — при 15-17 °С.
Чрезмерный или нерегулярный полив может спровоцировать вытягивание. Поливайте умеренно и равномерно, лучше снизу — через поддон. Так корни будут тянуться вниз, а не вверх.
Препараты вроде "Атлета" помогают замедлить вертикальный рост, делая стебли крепче и толще.
Избыток азота провоцирует стремительный рост. Если рассада слишком вытянулась, замените азотные подкормки на фосфор и калий.
Проводите пальцами по верхушкам рассады или ставьте рядом вентилятор. Лёгкое "колебание" имитирует ветер, заставляя стебли становиться крепче.
Если рассада уже сильно вытянулась, установите опоры, чтобы предотвратить её поломку.
Если рассада переросла, верхушку можно срезать и укоренить в воде. Это даст дополнительный посадочный материал.
При пересадке заглубите стебель до нижних листьев. Томаты способны отращивать дополнительные корни, что укрепит растение.
Если рассада уже готова к пересадке в открытый грунт, посадите её "лёжа". Это поможет укрепить корневую систему и замедлить вытягивание стебля.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов, которая даст хороший урожай!
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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