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Переросшая рассада? Не спешите выбрасывать — есть 5 способов её спасти

3:04
Садоводство

Выращивание рассады томатов — процесс, требующий внимания и точности. Но что делать, если молодые растения начали стремительно тянуться вверх, становясь тонкими и слабыми?

Рассада томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Оставлять ситуацию без контроля нельзя: такие сеянцы не только хуже укореняются, но и становятся уязвимыми к болезням и вредителям. Разбираемся, как остановить вытягивание и исправить последствия.

1. Добавьте света

Чаще всего проблема возникает из-за недостатка освещения. Даже южные окна весной не дают томатам нужного количества света. Выход — досвечивание фитолампами. Оптимальный световой день для рассады томатов — 12-16 часов.

2. Раздвиньте растения

Слишком плотные посадки заставляют сеянцы конкурировать за свет, что приводит к вытягиванию. Если растения стоят слишком близко, их нужно проредить или рассадить так, чтобы между ними было хотя бы 2,5-5 см.

3. Отрегулируйте температуру

Высокая температура ускоряет рост, но делает стебли тонкими. Для здорового развития днем держите рассаду при 18-21 °С, а ночью — при 15-17 °С.

4. Корректируйте полив

Чрезмерный или нерегулярный полив может спровоцировать вытягивание. Поливайте умеренно и равномерно, лучше снизу — через поддон. Так корни будут тянуться вниз, а не вверх.

5. Используйте регуляторы роста

Препараты вроде "Атлета" помогают замедлить вертикальный рост, делая стебли крепче и толще.

6. Контролируйте питание

Избыток азота провоцирует стремительный рост. Если рассада слишком вытянулась, замените азотные подкормки на фосфор и калий.

7. Укрепляйте стебли

Проводите пальцами по верхушкам рассады или ставьте рядом вентилятор. Лёгкое "колебание" имитирует ветер, заставляя стебли становиться крепче.

8. Используйте подпорки

Если рассада уже сильно вытянулась, установите опоры, чтобы предотвратить её поломку.

9. Попробуйте черенкование

Если рассада переросла, верхушку можно срезать и укоренить в воде. Это даст дополнительный посадочный материал.

10. Пересадите и заглубите

При пересадке заглубите стебель до нижних листьев. Томаты способны отращивать дополнительные корни, что укрепит растение.

11. Высадите под наклоном

Если рассада уже готова к пересадке в открытый грунт, посадите её "лёжа". Это поможет укрепить корневую систему и замедлить вытягивание стебля.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов, которая даст хороший урожай!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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