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Не спешите выбрасывать: ботва, листья и даже стебли могут стать деликатесом

Садоводство

Каждый день мы выбрасываем ботву, листья и стебли привычных овощей, даже не подозревая, что они могут стать основой для вкусных и полезных блюд.

Свёкла
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свёкла

Оказывается, многие части растений, которые мы считаем отходами, съедобны, а некоторые даже превосходят по содержанию витаминов и минералов сами плоды. Разбираемся, что можно смело добавлять в меню.

Овощи без отходов: что съедобно?

Морковная ботва

Распространённое заблуждение — она ядовита. На самом деле, ботва моркови безопасна, а её вкус напоминает смесь петрушки и укропа с лёгкой горчинкой. Листья можно добавлять в супы, делать из них песто или добавлять в салаты.

Листья брокколи и цветной капусты

В магазинах нам предлагают только соцветия, но на самом деле листья этих овощей не менее полезны. Они напоминают шпинат или капусту и отлично подходят для тушения, жарки и добавления в супы.

Ботва редиса и дайкона

Ещё одна недооценённая зелень. Листья редиса обладают лёгкой остротой и добавляют пикантность блюдам. Их можно тушить, жарить, использовать в омлетах или делать зелёные коктейли.

Листья батата

Эта сладкая картошка даёт не только питательные клубни, но и вкусную зелень. Листья батата напоминают шпинат и отлично подходят для салатов и горячих блюд.

Тыквенные и кабачковые побеги

Молодые побеги и листья тыквы можно есть! Они мягкие, с лёгкой сладостью, и прекрасно подходят для тушения или супов.

Листья огурца

Если вы выращиваете огурцы, попробуйте их зелень. Она нежная и сочная, отлично сочетается с салатами и лёгкими закусками.

Листья томатов

Этот пункт вызывает споры, но в небольших количествах листья томатов можно использовать в соусах, придавая им насыщенный аромат. Главное — не увлекаться, так как в них содержится алкалоид соланин.

Листья перца

Как ни удивительно, но листья сладкого и острого перца съедобны. У них мягкий, пряный вкус, который напоминает белый перец. Их можно добавлять в супы и тушёные блюда.

Как использовать ботву в кулинарии?

  • Песто из морковной ботвы — замените базилик морковной зеленью, добавьте орехи и оливковое масло.
  • Овощные супы — листья брокколи, редиса и батата придадут бульону насыщенность.
  • Тушёные овощи — ботву редиса, тыквы и перца можно обжарить с чесноком и специями.
  • Начинка для пирогов — зелень редиса и батата отлично сочетается с творогом или мясом.

Следующий раз перед тем, как выбросить ботву, задумайтесь — возможно, это не отходы, а основа для кулинарного эксперимента!

Уточнения

Ботва́ — листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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