Каждый день мы выбрасываем ботву, листья и стебли привычных овощей, даже не подозревая, что они могут стать основой для вкусных и полезных блюд.
Оказывается, многие части растений, которые мы считаем отходами, съедобны, а некоторые даже превосходят по содержанию витаминов и минералов сами плоды. Разбираемся, что можно смело добавлять в меню.
Распространённое заблуждение — она ядовита. На самом деле, ботва моркови безопасна, а её вкус напоминает смесь петрушки и укропа с лёгкой горчинкой. Листья можно добавлять в супы, делать из них песто или добавлять в салаты.
В магазинах нам предлагают только соцветия, но на самом деле листья этих овощей не менее полезны. Они напоминают шпинат или капусту и отлично подходят для тушения, жарки и добавления в супы.
Ещё одна недооценённая зелень. Листья редиса обладают лёгкой остротой и добавляют пикантность блюдам. Их можно тушить, жарить, использовать в омлетах или делать зелёные коктейли.
Эта сладкая картошка даёт не только питательные клубни, но и вкусную зелень. Листья батата напоминают шпинат и отлично подходят для салатов и горячих блюд.
Молодые побеги и листья тыквы можно есть! Они мягкие, с лёгкой сладостью, и прекрасно подходят для тушения или супов.
Если вы выращиваете огурцы, попробуйте их зелень. Она нежная и сочная, отлично сочетается с салатами и лёгкими закусками.
Этот пункт вызывает споры, но в небольших количествах листья томатов можно использовать в соусах, придавая им насыщенный аромат. Главное — не увлекаться, так как в них содержится алкалоид соланин.
Как ни удивительно, но листья сладкого и острого перца съедобны. У них мягкий, пряный вкус, который напоминает белый перец. Их можно добавлять в супы и тушёные блюда.
Как использовать ботву в кулинарии?
Следующий раз перед тем, как выбросить ботву, задумайтесь — возможно, это не отходы, а основа для кулинарного эксперимента!
Ботва́ — листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.