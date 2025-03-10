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Экзотика дома: рассказываем, какие тропические фрукты можно вырастить без теплицы

1:57
Садоводство

Комнатные растения — это не только красиво, но и вкусно! Некоторые из них могут порадовать вас сочными плодами прямо у вас дома.

Ананас
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ананас

Какие фрукты можно вырастить в квартире?

  • Ананас — отрежьте верхушку купленного плода, посадите её в горшок, и через пару лет получите новый ананас.
  • Авокадо — лучше выбрать мини-сорт, так как обычное дерево слишком большое для дома.
  • Цитрусовые — лимон, лайм, кумкват, мандарин можно выращивать в горшке и наслаждаться ароматными плодами.
  • Инжир — требует терпения, но через 3-5 лет порадует вас сочными плодами.
  • Карликовый гранат — цветёт и плодоносит даже в квартире.
  • Кофе — выращивание займёт годы, но результат того стоит.
  • Банан — миниатюрные сорта дают съедобные плоды, если создать им подходящий микроклимат.
  • Питахайя (драконий фрукт) — этот кактус зацветёт и принесёт плоды спустя 5-6 лет.
  • Монстера деликатесная — только зрелые плоды съедобны, остальная часть растения ядовита!
  • Пассифлора (маракуйя) — плодоносит, если обеспечить ей хорошую опору и солнечный свет.
  • Розелла (гибискус) — её плоды можно использовать для приготовления чая и желе.

Как добиться урожая?

  1. Максимум солнца — большинство плодоносящих растений требуют яркого света.
  2. Правильный полив — следите за влажностью, но не заливайте.
  3. Подходящий горшок — для деревьев и кустарников выбирайте просторные ёмкости.
  4. Регулярная подкормка — фрукты требуют много питательных веществ.
  5. Терпение — некоторые растения плодоносят только через несколько лет.

Выращивание фруктов дома — это не только возможность украсить интерьер, но и получить натуральные, полезные лакомства прямо с подоконника!

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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