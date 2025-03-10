Экзотика дома: рассказываем, какие тропические фрукты можно вырастить без теплицы

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения — это не только красиво, но и вкусно! Некоторые из них могут порадовать вас сочными плодами прямо у вас дома.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ананас

Какие фрукты можно вырастить в квартире?

Ананас — отрежьте верхушку купленного плода, посадите её в горшок, и через пару лет получите новый ананас.

Авокадо — лучше выбрать мини-сорт, так как обычное дерево слишком большое для дома.

Цитрусовые — лимон, лайм, кумкват, мандарин можно выращивать в горшке и наслаждаться ароматными плодами.

Инжир — требует терпения, но через 3-5 лет порадует вас сочными плодами.

Карликовый гранат — цветёт и плодоносит даже в квартире.

Кофе — выращивание займёт годы, но результат того стоит.

Банан — миниатюрные сорта дают съедобные плоды, если создать им подходящий микроклимат.

Питахайя (драконий фрукт) — этот кактус зацветёт и принесёт плоды спустя 5-6 лет.

Монстера деликатесная — только зрелые плоды съедобны, остальная часть растения ядовита!

Пассифлора (маракуйя) — плодоносит, если обеспечить ей хорошую опору и солнечный свет.

Розелла (гибискус) — её плоды можно использовать для приготовления чая и желе.

Как добиться урожая?

Максимум солнца — большинство плодоносящих растений требуют яркого света. Правильный полив — следите за влажностью, но не заливайте. Подходящий горшок — для деревьев и кустарников выбирайте просторные ёмкости. Регулярная подкормка — фрукты требуют много питательных веществ. Терпение — некоторые растения плодоносят только через несколько лет.

Выращивание фруктов дома — это не только возможность украсить интерьер, но и получить натуральные, полезные лакомства прямо с подоконника!

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

