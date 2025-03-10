Экзотика дома: рассказываем, какие тропические фрукты можно вырастить без теплицы
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Комнатные растения — это не только красиво, но и вкусно! Некоторые из них могут порадовать вас сочными плодами прямо у вас дома.
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Ананас
Какие фрукты можно вырастить в квартире?
- Ананас — отрежьте верхушку купленного плода, посадите её в горшок, и через пару лет получите новый ананас.
- Авокадо — лучше выбрать мини-сорт, так как обычное дерево слишком большое для дома.
- Цитрусовые — лимон, лайм, кумкват, мандарин можно выращивать в горшке и наслаждаться ароматными плодами.
- Инжир — требует терпения, но через 3-5 лет порадует вас сочными плодами.
- Карликовый гранат — цветёт и плодоносит даже в квартире.
- Кофе — выращивание займёт годы, но результат того стоит.
- Банан — миниатюрные сорта дают съедобные плоды, если создать им подходящий микроклимат.
- Питахайя (драконий фрукт) — этот кактус зацветёт и принесёт плоды спустя 5-6 лет.
- Монстера деликатесная — только зрелые плоды съедобны, остальная часть растения ядовита!
- Пассифлора (маракуйя) — плодоносит, если обеспечить ей хорошую опору и солнечный свет.
- Розелла (гибискус) — её плоды можно использовать для приготовления чая и желе.
Как добиться урожая?
- Максимум солнца — большинство плодоносящих растений требуют яркого света.
- Правильный полив — следите за влажностью, но не заливайте.
- Подходящий горшок — для деревьев и кустарников выбирайте просторные ёмкости.
- Регулярная подкормка — фрукты требуют много питательных веществ.
- Терпение — некоторые растения плодоносят только через несколько лет.
Выращивание фруктов дома — это не только возможность украсить интерьер, но и получить натуральные, полезные лакомства прямо с подоконника!
Уточнения
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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