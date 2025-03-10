Свет решает всё: как длина дня влияет на урожай и что делать, если солнца не хватает

Растения реагируют на смену сезонов не только изменением температуры, но и продолжительностью светового дня. Это ключевой фактор, который определяет, когда они начинают расти, цвести или уходить в состояние покоя.
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке
Как световой день влияет на растения?
Растения длинного дня (цветущие при свете более 13 часов) — редис, капуста, морковь, горох. Их лучше сажать весной.
Растения короткого дня (цветущие при сокращении светового дня) — перец, баклажан, тыква, кукуруза. Они требуют особого подхода в северных регионах.
Растения нейтрального дня — томаты, огурцы, подсолнечник. Для них важнее температура и освещённость.
Почему важно учитывать фотопериодизм?
Если посадить растение в неподходящий сезон, оно может:
Преждевременно выбросить цветочную стрелку (например, листовая капуста летом).
Отказаться цвести и плодоносить (как тропические культуры без нужной темноты).
Потерять декоративные качества, если это комнатное растение.
Как регулировать световой день?
Досвечивать растения длинного дня, продлевая свет с помощью ламп.
Затемнять короткодневные растения, накрывая их тканью на несколько часов.
Соблюдать сроки посадки, чтобы растения цвели и плодоносили в естественный период.
Знание фотопериодизма помогает садоводам добиваться лучшего урожая и продлевать цветение декоративных растений.
Уточнения
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.