Свет решает всё: как длина дня влияет на урожай и что делать, если солнца не хватает

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растения реагируют на смену сезонов не только изменением температуры, но и продолжительностью светового дня. Это ключевой фактор, который определяет, когда они начинают расти, цвести или уходить в состояние покоя.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Как световой день влияет на растения?

Растения длинного дня (цветущие при свете более 13 часов) — редис, капуста, морковь, горох. Их лучше сажать весной.

Растения короткого дня (цветущие при сокращении светового дня) — перец, баклажан, тыква, кукуруза. Они требуют особого подхода в северных регионах.

Растения нейтрального дня — томаты, огурцы, подсолнечник. Для них важнее температура и освещённость.

Почему важно учитывать фотопериодизм?

Если посадить растение в неподходящий сезон, оно может:

Преждевременно выбросить цветочную стрелку (например, листовая капуста летом).

Отказаться цвести и плодоносить (как тропические культуры без нужной темноты).

Потерять декоративные качества, если это комнатное растение.

Как регулировать световой день?

Досвечивать растения длинного дня, продлевая свет с помощью ламп. Затемнять короткодневные растения, накрывая их тканью на несколько часов. Соблюдать сроки посадки, чтобы растения цвели и плодоносили в естественный период.

Знание фотопериодизма помогает садоводам добиваться лучшего урожая и продлевать цветение декоративных растений.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

