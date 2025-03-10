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Свет решает всё: как длина дня влияет на урожай и что делать, если солнца не хватает

1:36
Садоводство

Растения реагируют на смену сезонов не только изменением температуры, но и продолжительностью светового дня. Это ключевой фактор, который определяет, когда они начинают расти, цвести или уходить в состояние покоя.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Как световой день влияет на растения?

  • Растения длинного дня (цветущие при свете более 13 часов) — редис, капуста, морковь, горох. Их лучше сажать весной.
  • Растения короткого дня (цветущие при сокращении светового дня) — перец, баклажан, тыква, кукуруза. Они требуют особого подхода в северных регионах.
  • Растения нейтрального дня — томаты, огурцы, подсолнечник. Для них важнее температура и освещённость.

Почему важно учитывать фотопериодизм?

Если посадить растение в неподходящий сезон, оно может:

  • Преждевременно выбросить цветочную стрелку (например, листовая капуста летом).
  • Отказаться цвести и плодоносить (как тропические культуры без нужной темноты).
  • Потерять декоративные качества, если это комнатное растение.

Как регулировать световой день?

  1. Досвечивать растения длинного дня, продлевая свет с помощью ламп.
  2. Затемнять короткодневные растения, накрывая их тканью на несколько часов.
  3. Соблюдать сроки посадки, чтобы растения цвели и плодоносили в естественный период.

Знание фотопериодизма помогает садоводам добиваться лучшего урожая и продлевать цветение декоративных растений.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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