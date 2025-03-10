Это нужно сделать до апреля — ошибка, которая лишает садоводов урожая

До начала второго весеннего месяца остаются считанные дни, а значит, наступает время для одной важной процедуры, о которой часто забывают даже опытные дачники. Если её пропустить, можно потерять значительную часть урожая.
Морозы уже позади, но почки на деревьях ещё не распустились. Именно сейчас — идеальный момент для санитарной обрезки.
Удалите с деревьев:
Если проигнорировать этот этап, вредные микроорганизмы и грибки, зимовавшие на растении, могут начать активно размножаться, ослабляя дерево и снижая урожайность.
Если затянуть с обрезкой, почки начнут распускаться, и деревья потратят силы на больные ветки. Это приведёт к:
Поэтому не откладывайте — конец марта и начало апреля лучшее время, пока деревья ещё не начали активный сокодвижение.
Сделайте санитарную обрезку сейчас — и летом ваш сад порадует обильным урожаем!
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