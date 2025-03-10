Это нужно сделать до апреля — ошибка, которая лишает садоводов урожая

До начала второго весеннего месяца остаются считанные дни, а значит, наступает время для одной важной процедуры, о которой часто забывают даже опытные дачники. Если её пропустить, можно потерять значительную часть урожая.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лейка

Что нужно сделать до апреля?

Морозы уже позади, но почки на деревьях ещё не распустились. Именно сейчас — идеальный момент для санитарной обрезки.

Удалите с деревьев:

Высохшие и повреждённые ветки.

Ветви с признаками болезней.

Участки, поражённые мхами и лишайниками.

Если проигнорировать этот этап, вредные микроорганизмы и грибки, зимовавшие на растении, могут начать активно размножаться, ослабляя дерево и снижая урожайность.

Почему важно сделать это вовремя?

Если затянуть с обрезкой, почки начнут распускаться, и деревья потратят силы на больные ветки. Это приведёт к:

ослаблению иммунитета дерева,

замедлению роста молодых побегов,

снижению количества плодов.

Поэтому не откладывайте — конец марта и начало апреля лучшее время, пока деревья ещё не начали активный сокодвижение.

Сделайте санитарную обрезку сейчас — и летом ваш сад порадует обильным урожаем!

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

