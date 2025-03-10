У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях

Слива — одна из самых популярных косточковых культур, но далеко не самое простое дерево в уходе. Эта капризная красавица не терпит ошибок в агротехнике и может отомстить плохим урожаем или вовсе засохнуть. Однако, если учесть несколько ключевых правил, слива отблагодарит вас обильным плодоношением.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

1. Выбирайте сорт под ваш климат

Не каждый сорт сливы подойдёт для вашего региона. Например, "Венгерка" любит тепло и плохо переносит холод, поэтому для северных областей лучше выбрать канадские или уссурийские сливы. При выборе сорта обязательно учитывайте зимостойкость и устойчивость к болезням.

2. Найдите правильное место

Слива не любит сырость, застой воды и тень. Если посадить её в низине, где весной скапливается холодный воздух, дерево может плохо развиваться и даже погибнуть. Лучшее место — возвышенность или хорошо дренированный участок с достаточным освещением.

3. Сделайте хороший дренаж

Перед посадкой обязательно подготовьте яму: на дно уложите слой дренажа (щебень, камни или битый кирпич). Это предотвратит застой влаги и защитит корни от загнивания.

4. Не бойтесь обрезки

Многие садоводы считают, что обрезка вредна для косточковых деревьев, но на самом деле без неё слива быстро загущается и перестаёт давать хороший урожай. Формируйте крону с первых лет жизни дерева, удаляйте загущающие и повреждённые ветки.

5. Сажайте несколько деревьев

Некоторые сорта сливы самоплодные, но большинство требует перекрёстного опыления. Даже такие самоплодные сорта, как "Анна Шпет" и "Венгерка", дадут больше завязей, если рядом растут другие сливы с теми же сроками цветения.

Прислушивайтесь к этим советам — и уже через пару сезонов ваша слива порадует вкусными, сочными плодами.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

