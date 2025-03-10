Урожай томатов увеличится на 30% — секрет прост и бесплатен

Каждый дачник мечтает о богатом урожае без лишних усилий. А что, если есть простой способ повысить урожайность томатов на 30%? Ответ кроется в одном растении, которое стоит посадить рядом с вашими грядками.
Иссоп лекарственный — не только полезное для человека растение, но и настоящий союзник для садоводов. Он привлекает шмелей — одних из самых эффективных опылителей.
Томаты считаются самоопыляемыми растениями, но если к ним наведаются шмели, количество завязей значительно увеличится. В результате кусты дадут больше плодов, а сами помидоры станут крупнее и сочнее.
Этот метод практически не требует затрат, но приносит заметную пользу. Попробуйте, и вы убедитесь, что томаты могут плодоносить гораздо лучше!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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