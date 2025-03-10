Урожай томатов увеличится на 30% — секрет прост и бесплатен

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае без лишних усилий. А что, если есть простой способ повысить урожайность томатов на 30%? Ответ кроется в одном растении, которое стоит посадить рядом с вашими грядками.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Иссоп — природный помощник томатов

Иссоп лекарственный — не только полезное для человека растение, но и настоящий союзник для садоводов. Он привлекает шмелей — одних из самых эффективных опылителей.

Томаты считаются самоопыляемыми растениями, но если к ним наведаются шмели, количество завязей значительно увеличится. В результате кусты дадут больше плодов, а сами помидоры станут крупнее и сочнее.

Как использовать иссоп для увеличения урожая

Посадите иссоп рядом с томатными грядками или возле теплицы.

Его цветы привлекут шмелей, которые заодно опылят и томаты.

Итог — урожай увеличится без дополнительных подкормок и сложного ухода.

Этот метод практически не требует затрат, но приносит заметную пользу. Попробуйте, и вы убедитесь, что томаты могут плодоносить гораздо лучше!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

