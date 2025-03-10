Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот гарнир затмит любое мясо: картофельные шарики, от которых невозможно оторваться!
Бирюзовый оазис в сердце Италии: чудо-источники, которые лечат даже гинекологию
Дорога ошибок не прощает: привычки, которые медленно уничтожают ваш автомобиль
Секретные приёмы собак: как они заставляют нас подчиняться
Шёлковый путь и пушистые путешественники: история мурчащих захватчиков
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Сколько нужно отдыхать между подходами для максимального роста мышц?
Новое дыхание в торговых отношениях с Россией: США увеличили объёмы экспорта кукурузы
Тепло в доме без лишних затрат: выбираем правильную изоляцию

Урожай томатов увеличится на 30% — секрет прост и бесплатен

1:11
Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае без лишних усилий. А что, если есть простой способ повысить урожайность томатов на 30%? Ответ кроется в одном растении, которое стоит посадить рядом с вашими грядками.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Иссоп — природный помощник томатов

Иссоп лекарственный — не только полезное для человека растение, но и настоящий союзник для садоводов. Он привлекает шмелей — одних из самых эффективных опылителей.

Томаты считаются самоопыляемыми растениями, но если к ним наведаются шмели, количество завязей значительно увеличится. В результате кусты дадут больше плодов, а сами помидоры станут крупнее и сочнее.

Как использовать иссоп для увеличения урожая

  • Посадите иссоп рядом с томатными грядками или возле теплицы.
  • Его цветы привлекут шмелей, которые заодно опылят и томаты.
  • Итог — урожай увеличится без дополнительных подкормок и сложного ухода.

Этот метод практически не требует затрат, но приносит заметную пользу. Попробуйте, и вы убедитесь, что томаты могут плодоносить гораздо лучше!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Экономика и бизнес
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Советский шоколадный торт из детства: не требуется ни грамма муки
Еда и рецепты
Советский шоколадный торт из детства: не требуется ни грамма муки Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку
Уход за переросшими томатами: поддержка, обрезка и пересадка
Заложники неба: пассажиры рейса Чикаго-Дели 20 часов провели в самолёте из-за сломанных туалетов
Красные, зелёные, жёлтые: какие яблоки самые полезные? Ответ вас поразит
Дачники в шоке: какие работы весной могут погубить растения
Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает
Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать
Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.